Аналитики рассчитали, как изменился платеж по ипотеке в городах-миллионниках с начала 2023 года
Аналитический центр Домклик подсчитал, как с начала текущего года поменялись ежемесячные платежи по ипотеке на вторичном рынке за однокомнатную квартиру в крупных городах РФ с населением более 1 млн жителей.
Как считали аналитики
Для расчета текущей величины ежемесячного платежа за однокомнатную квартиру на вторичном рынке использовались следующие данные:
- Медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке — по данным о заключенных ипотечных сделках за октябрь 2023 года
- Ставка по ипотеке — 17%
- Первоначальный взнос — 20%
- Срок ипотеки — 25 лет
Для оценки изменения ежемесячного платежа использовались данные начала года: медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке (по данным о заключенных ипотечных сделках за январь 2023 года) и прежнее значение ставки (10%).
Как изменился платеж по ипотеке в городах-миллионниках с начала 2023 года
С начала года среднее значение по РФ увеличилось с 26,8 тыс. руб. до 47,6 тыс. руб. «Но важно понимать, что это значение далеко от равновесного. Когда ситуация на рынке стабилизируется, мы скорее всего увидим корректировку цен, а, следовательно, и ежемесячного платежа», — отмечают аналитики.
Наибольший рост отмечается в Челябинске (+108%), Перми (+92%), Волгограде (+87%). Наименьший — в Уфе (+65%), Новосибирске (+69%), Нижнем Новгороде (+69%). Увеличение платежа связано как с ростом значения ключевой ставки, так и с ростом цен на первичную недвижимость, которая в свою очередь подталкивает вверх цены на вторичку.
Как зафиксировать выгодную ставку по ипотеке в Сбере и уменьшить ежемесячные платежи
Немногие знают, что ипотеку в Сбере можно взять на прежних условиях, даже если ставка по выбранной программе вырастет. Для этого подайте заявку на ипотеку до того, как банк изменит условия по программе. Чтобы понять, какая программа ипотеки вам подходит, рассчитать первый взнос и предварительный платеж по ипотеке — воспользуйтесь ипотечным калькулятором на Домклик.
Подача заявки на ипотеку Сбера на Домклик займет всего несколько минут. Банк принимает решение в среднем в течение 5 минут.
При этом подача заявки и даже одобрение банка вас ни к чему не обязывают. У вас будет 90 дней — целых 3 месяца — на обдумывание и поиск подходящей недвижимости.
Когда вы решитесь, и поиск недвижимости завершится успехом, вы сможете перейти к согласованию её с банком и, наконец, к оформлению сделки. До этого, если ваши планы поменяются, вы можете просто отменить заявку в личном кабинете на Домклик. Или ничего не делать, и по завершении 3 месяцев заявка закроется автоматически.
Важно понимать, что все 3 месяца после одобрения заявки банком ваша ставка будет фиксированной. И даже если условия по программе за это время изменятся, ставка по вашей заявке всё равно останется прежней, и вы сможете взять ипотеку именно на этих условиях.
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