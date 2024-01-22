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Новости
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Около 16 млн семей в России улучшили жилищные условия за четыре года

Дата публикации: 22 янв 2024
Около 16 млн семей в России улучшили жилищные условия за четыре года

В новое жилье в 2020-2023 годах переехали 15,7 млн российских семей, в этом им помогла в том числе льготная ипотека. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В этой сфере (жилищное строительство — ред.) мы ежегодно перевыполняем планы. За четыре года ввели 387,6 млн кв. м жилья — почти 10% от всего жилого фонда России. Свои жилищные условия улучшили 15,7 млн семей — это 44% от числа всех семей в стране», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Хуснуллина, россияне смогли это сделать в том числе благодаря льготным ипотечным программам. С 2020 года они получили 7 млн ипотечных займов, из них 2,4 млн — по программам с господдержкой.

Читайте также: Гид по программам господдержки: как оформить ипотеку с низкой ставкой

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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