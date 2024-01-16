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Почти 680 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала в 2023 году

Дата публикации: 16 янв 2024
Почти 680 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала в 2023 году

Более 677 тыс. российских семей использовали материнский капитал для улучшения жилищных условий в прошлом году. Об этом сообщил оргкомитет Года семьи со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

«Наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала в 2023 году стало улучшение жилищных условий. Такой возможностью воспользовались свыше 677 тысяч семей», — цитирует его оргкомитет.

Часто эти деньги использовали для получения ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет и на образование. На эти цели маткапитал направили 415 тыс. и 376 тыс. семей соответственно.

Материнский капитал, если говорить об улучшении жилищных условий, можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке, досрочное погашение ипотеки, покупку жилья, строительство или реконструкцию дома.

Власти с 1 февраля 2024 года проиндексируют материнский капитал на 7,5%. Так, размер выплаты на первого ребенка увеличится на 44 тыс. руб., до 630,9 тыс. руб., на второго — на 58 тыс. руб., до 833,8 тыс. рублей. Если семья получила маткапитал и израсходовала часть денег, индексируется только остаток.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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