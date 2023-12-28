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Новости
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Льготную ипотеку могут продлить только в регионах РФ с низким спросом на жилье

Дата публикации: 28 дек 2023
Льготную ипотеку могут продлить только в регионах РФ с низким спросом на жилье

Правительство рассматривает возможность продления массовой программы льготной ипотеки только в тех регионах, где наблюдается невысокий спрос на недвижимость. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после открытого заседания правкомиссии по региональному развитию.

Мы уже точно видим, что «Семейную ипотеку» будем предлагать продлевать. Льготную, скорее всего, будем предлагать продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила.

Фото эксперта
Марат Хуснуллин
вице-премьер Российской Федерации

Кроме того, планируется обсудить продление «Сельской», «Арктической» и «Дальневосточной ипотеки».

Правительство России с 23 декабря изменило условия по льготным программам ипотеки. Основные изменения затронули программу  «Господдержка». Первоначальный взнос по программе вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.

Читайте также: Новые условия выдачи льготной ипотеки

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Ипотека
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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