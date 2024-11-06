Оформить налоговый вычет можно будет на «Госуслугах»
Получение налогового вычета на портале «Госуслуги» может стать доступно россиянам в 2025 году. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России. Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера.
Там уточнили, что на данный момент завершают внедрять услуги по получению социальных вычетов (на образование, здоровье и спорт) и имущественных (за покупку жилья и проценты по ипотеке).
Право на налоговый вычет имеют все резиденты РФ, которые платят НДФЛ. Они бывают стандартными, социальными, профессиональными, инвестиционными и имущественными.
Последний, в частности, можно получить за:
- покупку квартиры, частного дома, комнаты, доли, участка с жилым домом или под строительство;
- строительство жилья;
- проценты по ипотечному кредиту;
- отделку и ремонт квартиры в новостройке, если она куплена у застройщика и продавалась без отделки.
Основной способ оформления вычета — подача документов в ФНС.
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