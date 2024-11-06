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Оформить налоговый вычет можно будет на «Госуслугах»

Новости
06 нояб 2024
987
Оформить налоговый вычет можно будет на «Госуслугах»

Получение налогового вычета на портале «Госуслуги» может стать доступно россиянам в 2025 году. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России. Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Там уточнили, что на данный момент завершают внедрять услуги по получению социальных вычетов (на образование, здоровье и спорт) и имущественных (за покупку жилья и проценты по ипотеке).

Право на налоговый вычет имеют все резиденты РФ, которые платят НДФЛ. Они бывают стандартными, социальными, профессиональными, инвестиционными и имущественными.

Последний, в частности, можно получить за:

Основной способ оформления вычета — подача документов в ФНС.

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Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А каким способом получаете налоговый вычет вы?
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