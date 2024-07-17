Оценка стоимости жилья для сдачи в аренду посуточно появилась на Домклик
Клиенты Домклик теперь могут заказать оценку стоимости недвижимости для сдачи в краткосрочную аренду. Такая услуга доступна в сервисе «Моя недвижимость».
Цены будут рассчитаны на базе специальной ML-модели, которая изучит стоимость аналогичных объектов в объявлениях и в заключенных ранее сделках.
Минимальные параметры для расчета — адрес недвижимости, площадь и количество комнат. Чтобы сделать полученное значение максимально точным, также стоит указать этаж и вид ремонта.
Такая опция особенно актуальна для собственников и управляющих жилой недвижимостью, которые планируют разместить объекты для сдачи в краткосрочную аренду на «Домклик24».
С момента запуска услуги оценки стоимости недвижимости для продажи или сдачи в долгосрочную аренду ею воспользовались более 250 тыс. раз. Кроме того, каждый пятый пользователь сервиса «Моя недвижимость» подписывается на рассылку по изменению цены. Мы видим, что это крайне востребованная функция, и рады сообщить о ее масштабировании и на сегмент краткосрочной аренды. Главная особенность нашей услуги заключается в том, что оценка стоимости производится на основе данных о фактических сделках, что делает ее наиболее точной.
Домклик запустил сервис «Моя недвижимость» в ноябре прошлого года. С его помощью клиенты могут решить любые вопросы, связанные с недвижимостью, в одном месте: узнать рыночную стоимость, удаленно решить вопросы по ипотеке, заказать переезд, клининг, химчистку, дизайн-проект, помощь юриста, а также сдать и снять жилье.
А в июне этого года у Домклик появился сервис краткосрочной аренды. Пока на нем можно размещать квартиры и апартаменты, которые находятся в России. В будущем планируется добавить другие типы объектов и расширить географию.
Посуточная аренда: как правильно сдавать недвижимость на короткий период
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