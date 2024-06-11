Приёмка дома появилась на Домклик
Покупка своего дома — серьёзное вложение. При переезде в частный дом нужно учесть много нюансов и многое изучить. Большинство рисков можно предусмотреть заранее, ещё на этапе осмотра дома.
Визуально оценить дом недостаточно, ведь это не поможет выявить скрытые дефекты, силу прочности здания и другие проблемные места. Чтобы быть уверенными в качестве и безопасности жилья, лучше доверить осмотр специалистам.
Заказать приёмку дома теперь можно на Домклик. Рассказываем, как получить услугу.
Что такое приёмка дома
Это экспертная проверка строительно-технического состояния дома.
Приёмщики — профессионалы, которые знают стандарты строительства разных типов домов, обладают специальными навыками и оборудованием и могут выявить такие тонкости и детали, которые не заметят люди без опыта.
Когда может понадобиться приёмка дома
- После завершения строительных работ для проверки качества выполненной работы и соответствия проекту, а также подтверждения выполнения работ в соответствии с законодательством и нормами строительства.
- При продаже или покупке дома для уточнения его строительно-технического состояния и выявления возможных проблем.
- Для устранения замечаний и недочётов, выявленных при предыдущих проверках.
- При возникновении споров между застройщиком и заказчиком по качеству выполненных работ.
- Для оценки стоимости строительных работ и дополнительных затрат.
Как проводится
Шаг 1. Запись на приёмку. Клиент записывается на приёмку на Домклик, согласовывает дату и время выезда на объект с экспертом.
Шаг 2. Встреча с экспертом. В назначенное время клиент приходит на объект вместе с экспертом.
Шаг 3. Проведение обследования. Эксперт оценивает состояние дома, проводит осмотр помещений и делает заметки о выявленных проблемах.
Шаг 4. Составление акта обследования. Эксперт выдаёт клиенту заключение о техническом состоянии дома.
Что входит в стандартный осмотр
Специалисты проводят технический осмотр следующих элементов:
- фундамента, входной группы, отмостки, крыльца
- стен, колонн, перекрытий, пола, потолка
- дверей и окон
- подкровельного пространства и кровли
- отделки (при наличии)
- балкона, чердака, подвала (при наличии доступа)
- инженерных коммуникаций (энергоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение, вентиляция)
- прочности бетонных, железобетонных и каменных конструкций методом неразрушающего контроля
- тепловизионная диагностика (проводится в холодное время года)
- участка (ливнестока, дренажа, системы водоотвода)
Чему уделяется особое внимание
Фундаменту и стенам. Эксперты осматривают пространства дома на трещины и риски просадки здания.
Крыше. Площадь крыши осматривается на протечки, повреждения материала или неправильную укладку.
Сантехнике и водосточной системе. Осмотр на возможные засоры, протечки или повреждения.
Электричеству. Выявляются риски короткого замыкания, перегрузки или неисправности в электропроводке.
Отоплению и вентиляции. Проверка на недостаточное обогревание помещений или неравномерное распределение тепла.
Что будет в результате осмотра
После осмотра эксперт подготовит объективное заключение о техническом состоянии дома — акт технического осмотра строительных конструкций.
В нём будут описаны все выявленные дефекты и неблагоприятные факторы, а также рекомендации, как их устранить.
Как подготовиться к приёмке
Специально ничего делать не нужно. Перед встречей с экспертом достаточно:
- Обеспечить безопасный доступ во все технические помещения: подвал, чердак, балкон и другие.
- Содействовать в проверке инженерных сетей: включить и выключить воду, открыть доступ к электрощиткам и так далее.
- Обеспечить безопасный проход вокруг дома.
- Предоставить проектную и исполнительную документацию на дом, если они есть.
Как записаться на приёмку
Чтобы заказать приёмку дома с экспертом, перейдите на страницу услуги и нажмите «Получить консультацию». Специалисты свяжутся с вами в течение 1 рабочего дня и ответят на все интересующие вопросы, а также помогут правильно составить заказ.
Пока услуга доступна только жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодара, Самары, Твери, Тверской области, Екатеринбурга, Свердловской области, Уфы и Уфимского района. Список городов и регионов, где оказывается услуга, будет постепенно расширяться.
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