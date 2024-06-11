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Недвижимость
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Приёмка дома появилась на Домклик

Дата публикации: 11 июн 2024
Приёмка дома появилась на Домклик
Содержание

Покупка своего дома — серьёзное вложение. При переезде в частный дом нужно учесть много нюансов и многое изучить. Большинство рисков можно предусмотреть заранее, ещё на этапе осмотра дома.

Визуально оценить дом недостаточно, ведь это не поможет выявить скрытые дефекты, силу прочности здания и другие проблемные места. Чтобы быть уверенными в качестве и безопасности жилья, лучше доверить осмотр специалистам.

Заказать приёмку дома теперь можно на Домклик. Рассказываем, как получить услугу.

Что такое приёмка дома

Это экспертная проверка строительно-технического состояния дома.

Приёмщики — профессионалы, которые знают стандарты строительства разных типов домов, обладают специальными навыками и оборудованием и могут выявить такие тонкости и детали, которые не заметят люди без опыта.

Когда может понадобиться приёмка дома

  1. После завершения строительных работ для проверки качества выполненной работы и соответствия проекту, а также подтверждения выполнения работ в соответствии с законодательством и нормами строительства.
  2. При продаже или покупке дома для уточнения его строительно-технического состояния и выявления возможных проблем.
  3. Для устранения замечаний и недочётов, выявленных при предыдущих проверках.
  4. При возникновении споров между застройщиком и заказчиком по качеству выполненных работ.
  5. Для оценки стоимости строительных работ и дополнительных затрат.

Как проводится  

Шаг 1. Запись на приёмку. Клиент записывается на приёмку на Домклик, согласовывает дату и время выезда на объект с экспертом.

Шаг 2. Встреча с экспертом. В назначенное время клиент приходит на объект вместе с экспертом.

Шаг 3. Проведение обследования. Эксперт оценивает состояние дома, проводит осмотр помещений и делает заметки о выявленных проблемах.

Шаг 4. Составление акта обследования. Эксперт выдаёт клиенту заключение о техническом состоянии дома.

Что входит в стандартный осмотр

Специалисты проводят технический осмотр следующих элементов:

  • фундамента, входной группы, отмостки, крыльца
  • стен, колонн, перекрытий, пола, потолка
  • дверей и окон
  • подкровельного пространства и кровли 
  • отделки (при наличии)
  • балкона, чердака, подвала (при наличии доступа)
  • инженерных коммуникаций (энергоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение, вентиляция)
  • прочности бетонных, железобетонных и каменных конструкций методом неразрушающего контроля
  • тепловизионная диагностика (проводится в холодное время года)
  • участка (ливнестока, дренажа, системы водоотвода)

Чему уделяется особое внимание

Фундаменту и стенам. Эксперты осматривают пространства дома на трещины и риски просадки здания.

Крыше. Площадь крыши осматривается на протечки, повреждения материала или неправильную укладку.

Сантехнике и водосточной системе. Осмотр на возможные засоры, протечки или повреждения.

Электричеству. Выявляются риски короткого замыкания, перегрузки или неисправности в электропроводке.

Отоплению и вентиляции. Проверка на недостаточное обогревание помещений или неравномерное распределение тепла.

Что будет в результате осмотра

После осмотра эксперт подготовит объективное заключение о техническом состоянии дома — акт технического осмотра строительных конструкций.

В нём будут описаны все выявленные дефекты и неблагоприятные факторы, а также рекомендации, как их устранить.

Как подготовиться к приёмке

Специально ничего делать не нужно. Перед встречей с экспертом достаточно:

  • Обеспечить безопасный доступ во все технические помещения: подвал, чердак, балкон и другие.
  • Содействовать в проверке инженерных сетей: включить и выключить воду, открыть доступ к электрощиткам и так далее.
  • Обеспечить безопасный проход вокруг дома.
  • Предоставить проектную и исполнительную документацию на дом, если они есть.

Как записаться на приёмку

Чтобы заказать приёмку дома с экспертом, перейдите на страницу услуги и нажмите «Получить консультацию». Специалисты свяжутся с вами в течение 1 рабочего дня и ответят на все интересующие вопросы, а также помогут правильно составить заказ.   

Пока услуга доступна только жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодара, Самары, Твери, Тверской области, Екатеринбурга, Свердловской области, Уфы и Уфимского района. Список городов и регионов, где оказывается услуга, будет постепенно расширяться.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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