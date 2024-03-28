Клиенты Домклик могут заказать услуги химчистки и клининга в сервисе «Моя недвижимость»
Домклик продолжает улучшать услуги и сервисы для своих пользователей. Теперь клиенты смогут заказать химчистку и стирку вещей, а также уборку различной сложности у проверенных компаний в одном сервисе «Моя недвижимость». Пока такая возможность есть у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Особенности услуги химчистки вещей
В химчистку можно сдать абсолютно разные категории вещей: одежду, обувь, аксессуары, постельное бельё и шторы.
Для клиентов продумана комфортная доставка: курьер забирает вещи и возвращает их из химчистки в удобное время.
Во время стирки и чистки в приоритете использование безопасных и гипоаллергенных чистящих средств.
Особенности услуги уборки
Ко встрече с клинером не нужно готовиться. Специалисты приезжают со своим оборудованием.
С сервисом сотрудничают только опытные клинеры, которые проходят строгий отбор и обучение.
При оформлении заказа клиенты могут сравнить предложения разных компаний и выбрать наиболее подходящие по цене и другим критериям.
Оплатить услуги можно как картой, так и наличными и только за конечный результат. То есть после того, как заказ будет выполнен.
Как заказать услуги
Заказать обе услуги можно онлайн на Домклик в разделе «Моя Недвижимость».
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