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Сервис краткосрочной аренды Домклик24: преимущества и возможности для ИП и юрлиц

Дата публикации: 25 июн 2024
Сервис краткосрочной аренды Домклик24: преимущества и возможности для ИП и юрлиц
Содержание

Домклик24 — это новая платформа краткосрочной аренды от Домклик, которая поможет удобно и безопасно сдавать и снимать недвижимость посуточно.

Краткосрочная аренда — это способ стабильного заработка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы строим удобную, безопасную, дружелюбную и легальную онлайн-платформу, где и гости, и хозяева всегда будут чувствовать заботу и поддержку.

Преимущества сервиса

  • Низкая комиссия — 5% от стоимости проживания
  • Безопасные расчёты и гарантированные бронирования
  • Проект ориентирован только на краткосрочную аренду квартир и апартаментов — ни отелей, ни хостелов, ни пансионатов на платформе нет
  • Чуткая служба клиентской поддержки 24/7
  • Собственный рейтинг и отзывы на арендодателей и арендаторов

Кто может сдавать и снимать жильё через Домклик24

В качестве наймодателя к Домклик24 могут подключиться физические лица, индивидуальные предприниматели или юрлица, зарегистрированные в РФ. 

В настоящий момент сервис работает только с квартирами и жилыми апартаментами, расположенными на территории Российской Федерации. Снимать жильё пока могут только физлица.

Как подключиться к сервису

  1. Перейти на сайт Домклик24 и зарегистрироваться в сервисе.
  2. Размесить первый объект, пользуясь удобным интерфейсом и дождаться прохождения объектом модерации
  3. Настроить календарь объекта (цены и доступность) в личном кабинете
  4. Указать реквизиты для получения выплат в разделе «Профиль» личного кабинета
  5. При получении уведомления о новом бронировании обработать полученную бронь в личном кабинете

Домклик проводит расчёты между арендодателем и гостем и тем самым гарантирует их безопасность. Бронируя объект, арендатор вносит 100%-ную предоплату прямо на платформе, платить что-либо хозяину квартиры не придётся.

Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Если же гость нарушит правила проживания, то хозяин имеет право отказать в заселении. Фактические убытки хозяина от срыва заезда будут компенсированы в соответствии с правилами заезда, которые он установил. Круглосуточная поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.

По всем исполненным бронированиям мы будем перечислять вам арендную плату по факту выезда гостя (за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5%)

Если вы ИП или юрлицо — выплаты за календарный месяц и акт оказанных услуг отправим в следующем месяце в течение 10 рабочих дней.

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Аренда недвижимости
Как сдать квартиру
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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