Сервис краткосрочной аренды Домклик24: преимущества и возможности для ИП и юрлиц
Домклик24 — это новая платформа краткосрочной аренды от Домклик, которая поможет удобно и безопасно сдавать и снимать недвижимость посуточно.
Краткосрочная аренда — это способ стабильного заработка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы строим удобную, безопасную, дружелюбную и легальную онлайн-платформу, где и гости, и хозяева всегда будут чувствовать заботу и поддержку.
Преимущества сервиса
- Низкая комиссия — 5% от стоимости проживания
- Безопасные расчёты и гарантированные бронирования
- Проект ориентирован только на краткосрочную аренду квартир и апартаментов — ни отелей, ни хостелов, ни пансионатов на платформе нет
- Чуткая служба клиентской поддержки 24/7
- Собственный рейтинг и отзывы на арендодателей и арендаторов
Кто может сдавать и снимать жильё через Домклик24
В качестве наймодателя к Домклик24 могут подключиться физические лица, индивидуальные предприниматели или юрлица, зарегистрированные в РФ.
В настоящий момент сервис работает только с квартирами и жилыми апартаментами, расположенными на территории Российской Федерации. Снимать жильё пока могут только физлица.
Как подключиться к сервису
- Перейти на сайт Домклик24 и зарегистрироваться в сервисе.
- Размесить первый объект, пользуясь удобным интерфейсом и дождаться прохождения объектом модерации
- Настроить календарь объекта (цены и доступность) в личном кабинете
- Указать реквизиты для получения выплат в разделе «Профиль» личного кабинета
- При получении уведомления о новом бронировании обработать полученную бронь в личном кабинете
Домклик проводит расчёты между арендодателем и гостем и тем самым гарантирует их безопасность. Бронируя объект, арендатор вносит 100%-ную предоплату прямо на платформе, платить что-либо хозяину квартиры не придётся.
Если при заезде обнаружатся проблемы, арендатор получит гарантированную замену жилья либо сможет вернуть деньги. Если же гость нарушит правила проживания, то хозяин имеет право отказать в заселении. Фактические убытки хозяина от срыва заезда будут компенсированы в соответствии с правилами заезда, которые он установил. Круглосуточная поддержка доступна как хозяину, так и путешественнику.
По всем исполненным бронированиям мы будем перечислять вам арендную плату по факту выезда гостя (за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 5%)
Если вы ИП или юрлицо — выплаты за календарный месяц и акт оказанных услуг отправим в следующем месяце в течение 10 рабочих дней.
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