Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Объёмы выдачи IT-ипотеки в Сбере в 1,5 раза превысили данные за весь 2022 год

Дата публикации: 23 мая 2023
Объёмы выдачи IT-ипотеки в Сбере в 1,5 раза превысили данные за весь 2022 год

Аналитики Домклик Сбербанка изучили динамику выдач кредитов по «Ипотеке для IT». С начала действия программы в мае 2022 года и по сегодняшний день Сбербанк выдал 6,2 тыс. IT-ипотек на 47,2 млрд рублей.

Программа IT-ипотеки набирает популярность. Объём средств, выданных по ней за неполные пять месяцев 2023 года, уже превышает объем выдач за 2022 год почти в 1,5 раза. Начиная с февраля, аналитики Домклик фиксируют рекордные объёмы выдач — по данным за апрель, IT-специалисты оформили льготную ипотеку на 8,3 млрд руб.

Росту спроса способствовало своевременное смягчение условий кредитования IT-специалистов: в феврале 2023 года снизился зарплатный порог для городов-миллионников — до 120 тыс. руб., и для других населенных пунктов — до 70 тыс. руб. Также увеличился максимальный возраст претендентов — с 44 до 50 лет включительно.

Как берут ипотеку для IT-специалистов

Чаще всего в 2023 году IT-специалисты берут льготную ипотеку на квартиры в новостройках: по данным Домклик, средняя доля первичного жилья в объёмах выдачи составила 76%.

Средняя сумма жилищного кредита по программе — 7,4 млн рублей, а размер первоначального взноса в среднем по России составляет 2 млн рублей.

77% заёмщиков по программе «IT-ипотеки» — мужчины. 29% заёмщиков — люди в возрасте 28–33 года, 23% — 34–38 лет, 22% — 24–28 лет, 15% — 39–43 года.

По данным аналитиков Домклик, чаще всего IT-ипотеку берут жители:

  • Москвы (доля в объёме выдач в 2023 году — 28,4%);
  • Санкт-Петербурга (12,7%);
  • Московской области (9,7%);
  • Свердловской области (4,9%);
  • Республики Татарстан (3,1%).

В Сбере ставка по «Ипотеке для IT» начинается от 4,7%. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей, срок — до 30 лет.

Читайте также: Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний

Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Число заявок на IT-ипотеку после упрощения условий выросло в 2 раза
4K
В апреле 2023 Сбер выдал в 4 раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее
1K
Льготная ипотека на вторичку может появиться в 600 городах России
33K
Путин поручил вводить дополнительные меры поддержки рынка ипотеки
4K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
845
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
120
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал