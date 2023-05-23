Объёмы выдачи IT-ипотеки в Сбере в 1,5 раза превысили данные за весь 2022 год
Аналитики Домклик Сбербанка изучили динамику выдач кредитов по «Ипотеке для IT». С начала действия программы в мае 2022 года и по сегодняшний день Сбербанк выдал 6,2 тыс. IT-ипотек на 47,2 млрд рублей.
Программа IT-ипотеки набирает популярность. Объём средств, выданных по ней за неполные пять месяцев 2023 года, уже превышает объем выдач за 2022 год почти в 1,5 раза. Начиная с февраля, аналитики Домклик фиксируют рекордные объёмы выдач — по данным за апрель, IT-специалисты оформили льготную ипотеку на 8,3 млрд руб.
Росту спроса способствовало своевременное смягчение условий кредитования IT-специалистов: в феврале 2023 года снизился зарплатный порог для городов-миллионников — до 120 тыс. руб., и для других населенных пунктов — до 70 тыс. руб. Также увеличился максимальный возраст претендентов — с 44 до 50 лет включительно.
Как берут ипотеку для IT-специалистов
Чаще всего в 2023 году IT-специалисты берут льготную ипотеку на квартиры в новостройках: по данным Домклик, средняя доля первичного жилья в объёмах выдачи составила 76%.
Средняя сумма жилищного кредита по программе — 7,4 млн рублей, а размер первоначального взноса в среднем по России составляет 2 млн рублей.
77% заёмщиков по программе «IT-ипотеки» — мужчины. 29% заёмщиков — люди в возрасте 28–33 года, 23% — 34–38 лет, 22% — 24–28 лет, 15% — 39–43 года.
По данным аналитиков Домклик, чаще всего IT-ипотеку берут жители:
- Москвы (доля в объёме выдач в 2023 году — 28,4%);
- Санкт-Петербурга (12,7%);
- Московской области (9,7%);
- Свердловской области (4,9%);
- Республики Татарстан (3,1%).
В Сбере ставка по «Ипотеке для IT» начинается от 4,7%. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей, срок — до 30 лет.