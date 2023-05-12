В апреле 2023 Сбер выдал в 4 раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее
Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как менялся спрос на ипотеку в апреле 2023 года и какие регионы стали лидерами по числу выдач.
Как показала статистика Сбера, в апреле 2023 года было выдано 104,3 тыс. ипотек (+0,7% с марта), а объем выдач превысил 336,7 млрд рублей (+0,9% по сравнению с мартом). Количество сделок превышает показатели апреля 2022 года почти в 4 раза и всего на 2% отстает от апреля 2021 года.
Где больше всего вырос спрос на ипотеку
В апреле 2023 года в лидеры по количеству выдач вновь вышла Московская область (7,4 тыс. кредитов). При этом отрыв от Москвы довольно значительный — более 1 тысячи выдач или около 20%.
Показатели Санкт-Петербурга также уступают нестоличным регионам. Так, в Тюменской области и Краснодарском крае было выдано 5 и 4,9 тысяч кредитов соответственно, в то время как в Санкт-Петербурге — 4,8 тысяч.
Видимый скачок спроса фиксируется не только в Московской (+14%), но и в Ленинградской области (+27,5%). Данный эффект вызван ростом спроса на загородную недвижимость и индивидуальное строительство, и он носит сезонный характер.
Вывод
Впервые за последние месяцы аналитики наблюдают стабилизацию спроса на рынке жилищного кредитования: высокий интерес заемщиков к приобретению жилья, который был зафиксирован в марте, остался практически неизменным в апреле.
По мнению экспертов Аналитического центра Домклик, это объясняется повышением определенности для всех участников рынка: и по части околонулевой ипотеки, и по части льготных программ.
Результаты исследования аналитиков Домклик согласуются с прогнозами большинства риелторов, опрошенных в конце марта: примерно 45% из них ожидают, что спрос во 2 квартале 2023 года останется примерно таким же, как и в 1 квартале.
Подробнее об опросе риелторов — в исследовании Домклик