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В апреле 2023 Сбер выдал в 4 раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее

Дата публикации: 12 мая 2023
В апреле 2023 Сбер выдал в 4 раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее
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Аналитики Домклик изучили данные Сбера по количеству выданных ипотечных кредитов и выяснили, как менялся спрос на ипотеку в апреле 2023 года и какие регионы стали лидерами по числу выдач.

Как показала статистика Сбера, в апреле 2023 года было выдано 104,3 тыс. ипотек (+0,7% с марта), а объем выдач превысил 336,7 млрд рублей (+0,9% по сравнению с мартом). Количество сделок превышает показатели апреля 2022 года почти в 4 раза и всего на 2% отстает от апреля 2021 года. 

Где больше всего вырос спрос на ипотеку

В апреле 2023 года в лидеры по количеству выдач вновь вышла Московская область (7,4 тыс. кредитов). При этом отрыв от Москвы довольно значительный — более 1 тысячи выдач или около 20%.

Показатели Санкт-Петербурга также уступают нестоличным регионам. Так, в Тюменской области и Краснодарском крае было выдано 5 и 4,9 тысяч кредитов соответственно, в то время как в Санкт-Петербурге — 4,8 тысяч.

Видимый скачок спроса фиксируется не только в Московской (+14%), но и в Ленинградской области (+27,5%). Данный эффект вызван ростом спроса на загородную недвижимость и индивидуальное строительство, и он носит сезонный характер.

Вывод

Впервые за последние месяцы аналитики наблюдают стабилизацию спроса на рынке жилищного кредитования: высокий интерес заемщиков к приобретению жилья, который был зафиксирован в марте, остался практически неизменным в апреле.

По мнению экспертов Аналитического центра Домклик, это объясняется повышением определенности для всех участников рынка: и по части околонулевой ипотеки, и по части льготных программ.

Результаты исследования аналитиков Домклик согласуются с прогнозами большинства риелторов, опрошенных в конце марта: примерно 45% из них ожидают, что спрос во 2 квартале 2023 года останется примерно таким же, как и в 1 квартале.

Подробнее об опросе риелторов — в исследовании Домклик

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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