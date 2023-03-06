Число заявок на IT-ипотеку после упрощения условий выросло в 2 раза
IT-специалисты в феврале 2023 года в 2 раза чаще, чем в декабре 2022 года, подавали заявки на льготную ипотеку. Рост заявок зафиксирован после того, как правительство России упростило условия получения кредита, сообщили в Минцифры.«Постановление правительства с изменением условий программы было принято 23 января 2023 года. С этого момента количество заявок на IT-ипотеку начало активно увеличиваться. Для сравнения: если в декабре 2022 года в банки поступило 2,1 тысяч заявок, то в феврале 2023 года их было подано уже 4,7 тысяч», — сообщило ведомство РИА Недвижимость.По данным Минцифры, всего банки выдали более 7,2 тысячи IT-ипотек на 64,5 миллиарда рублей. Программой воспользовались сотрудники IT-компаний в 80 регионах России.Наибольшее число IT-ипотек оформлено в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Ярославской и Свердловской областях.
Улучшение условий IT-ипотеки
Ранее Сбер упростилусловия льготной ипотеки для IT в соответствии с решением Правительства России.
Банк смягчил требования по минимальному ежемесячному доходу. Для городов-миллионников, кроме Москвы, она снижена со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. Для жителей Москвы нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей.
Также IT-ипотеку в Сбере теперь могут получить молодые специалисты с 18 лет, а не с 22 лет, как раньше. А предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет.
Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заёмщику нужно не весь срок выплаты кредита, а только первые 5 лет. Более того, при увольнении он может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше: в этот период ставка не вырастет.
И, наконец, вдвое — с 10 тыс. до 20 тыс. — увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой.
Условия льготной программы
Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке — 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн рублей для остальных регионов. Государственная ставка по программе — 5% годовых. В Сбере ставка ещё ниже — 4,7%.
Оформить льготную IT-ипотеку можно только один раз.
Напомним, что по программе нельзя купить квартиру на вторичном рынке у физлица, но можно приобрести готовое и строящееся жильё, в том числе по договору долевого участия, у застройщиков, а также земельный участок для строительства дома по договору подряда.