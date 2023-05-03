Льготная ипотека на вторичку может появиться в 600 городах России
Льготная ипотека на вторичное жильё может появиться в 600 городах России, где не строятся многоквартирные дома, или их очень мало. Такой механизм обсуждают Минстрой и Центробанк России.
«Почти 600 городов РФ почти не строят или очень мало строят. В этих городах с Центробанком и по поручению правительства отрабатываются механизмы поддержки на этих территориях», — сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин ТАСС.
Он отметил, что ведомство поддерживает расширение семейной ипотеки на вторичку в регионах, где нет новостроек. Кроме того, по его словам, повысить спрос на ипотеку на вторичное жильё могло бы снижение ключевой ставки Центробанка.
Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием льготных условий для приобретения вторичного жилья. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также выступила за распространение льготных программ ипотеки на вторичный рынок недвижимости.
Сейчас оформить ипотеку на вторичном рынке по льготной ставке можно по Дальневосточной ипотеке. Также ранее СберБанк начал принимать заявки по льготной государственной программе семейная ипотека на новых условиях: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке или построить жилой дом.