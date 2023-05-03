Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
33K

Льготная ипотека на вторичку может появиться в 600 городах России

Дата публикации: 03 мая 2023
Льготная ипотека на вторичку может появиться в 600 городах России

Льготная ипотека на вторичное жильё может появиться в 600 городах России, где не строятся многоквартирные дома, или их очень мало. Такой механизм обсуждают Минстрой и Центробанк России.

«Почти 600 городов РФ почти не строят или очень мало строят. В этих городах с Центробанком и по поручению правительства отрабатываются механизмы поддержки на этих территориях», — сказал глава Минстроя Ирек Файзуллин ТАСС.

Он отметил, что ведомство поддерживает расширение семейной ипотеки на вторичку в регионах, где нет новостроек. Кроме того, по его словам, повысить спрос на ипотеку на вторичное жильё могло бы снижение ключевой ставки Центробанка.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием льготных условий для приобретения вторичного жилья. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также выступила за распространение льготных программ ипотеки на вторичный рынок недвижимости.

Сейчас оформить ипотеку на вторичном рынке по льготной ставке можно по Дальневосточной ипотеке. Также ранее СберБанк начал принимать заявки по льготной государственной программе семейная ипотека на новых условиях: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке или построить жилой дом.

Читайте также: Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
845
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
120
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал