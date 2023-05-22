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Путин поручил вводить дополнительные меры поддержки рынка ипотеки

Дата публикации: 22 мая 2023
Путин поручил вводить дополнительные меры поддержки рынка ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку мониторить рынок ипотечного кредитования и вводить дополнительные меры поддержки, если это необходимо.

«Правительству РФ совместно с Банком России осуществлять мониторинг ситуации на рынке ипотечного кредитования и при необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования», — следует из перечня поручений на сайте Кремля.

Глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной подготовить первые доклады до 5 июня и далее ежеквартально.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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