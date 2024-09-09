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Новости
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Обманутым дольщикам в России выплатили свыше 170 млрд рублей с 2019 года

Дата публикации: 09 сен 2024
Обманутым дольщикам в России выплатили свыше 170 млрд рублей с 2019 года

Почти 58 тыс. жителей России, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, получили компенсации с 2019 года. Общая сумма выплат составила 172 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя правительства страны Марат Хуснуллин.

«Продолжаем реализацию решений, принятых наблюдательным советом ФРТ (Фонда развития территорий — ред.), направленных на защиту участников долевого строительства, которые пострадали от недобросовестных застройщиков. Так, с начала 2019 года были осуществлены выплаты компенсаций для 57,9 тысячи граждан в 57 регионах», — приводятся его слова на сайте правительства.

По словам вице-премьера, сумма выплат за этот период достигла 172 млрд рублей.

«Системная работа в этом направлении совместно с федеральным фондом и командами регионов продолжается. С января по август текущего года выплаты из федерального бюджета получили 11 тысяч пострадавших дольщиков с компенсацией на общую сумму в размере 44,2 млрд рублей», — добавил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Больше всего компенсаций с января по август текущего года выплатили в Ленинградской и Ульяновской областях, Ставропольском, Краснодарском и Красноярском краях.

Подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий или почтовой службой на адрес ФРТ: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5.

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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