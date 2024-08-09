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Гарантию на новостройки сократили до трех лет

Дата публикации: 09 авг 2024
Гарантию на новостройки сократили до трех лет

Минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные недостатки, снизили с пяти лет до трех. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет о конструктивных элементах здания: стенах, крыше, окнах и так далее. Этот срок исчисляется со дня передачи жилья покупателю.

Подписанный закон также исключает двойную ответственность для застройщиков за несвоевременное устранение недостатков жилья. Кроме того, уменьшается штраф, который девелоперы платят от суммы, присужденной к выплате дольщику за нарушение договора. Ранее он составлял 50%, теперь — 5%

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Подробно об изменениях мы писали тут.

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Инструкция: приемка квартиры в новостройке

Новости
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
С
Севак О.
09 авг 2024

Это в интересах граждан ? Кто-нибудь спросил как лучше для граждан ? Как эта нобходимость обосновывается ?) три года пользовался и взятки гладки ?) цена на недвижимость космическая , а отвечать за построенное не хотят. Ужас.

Домклик
12 авг 2024

Севак О.здравствуйте! спасибо за ваше мнение.

М
Матвей С.
09 авг 2024

Распространяется на уже заключенные ДДУ с застройщиком? У меня в ДДУ есть пункт, что 5 лет гарантия

Домклик
16 авг 2024

Матвей С.здравствуйте! Данный законопроект будет применяться с 01.09.2024. Действие закона до 01.09.2024 еще уточняется. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях.

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