Гарантию на новостройки сократили до трех лет
Минимальный гарантийный срок на квартиру в новостройке, в течение которого застройщик обязан устранять обнаруженные недостатки, снизили с пяти лет до трех. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.
Речь идет о конструктивных элементах здания: стенах, крыше, окнах и так далее. Этот срок исчисляется со дня передачи жилья покупателю.
Подписанный закон также исключает двойную ответственность для застройщиков за несвоевременное устранение недостатков жилья. Кроме того, уменьшается штраф, который девелоперы платят от суммы, присужденной к выплате дольщику за нарушение договора. Ранее он составлял 50%, теперь — 5%
Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
Подробно об изменениях мы писали тут.
Инструкция: приемка квартиры в новостройке
Это в интересах граждан ? Кто-нибудь спросил как лучше для граждан ? Как эта нобходимость обосновывается ?) три года пользовался и взятки гладки ?) цена на недвижимость космическая , а отвечать за построенное не хотят. Ужас.
Севак О.здравствуйте! спасибо за ваше мнение.
Распространяется на уже заключенные ДДУ с застройщиком? У меня в ДДУ есть пункт, что 5 лет гарантия
Матвей С.здравствуйте! Данный законопроект будет применяться с 01.09.2024. Действие закона до 01.09.2024 еще уточняется. Следите за новостями на сайте журнала Домклик и в соцсетях.