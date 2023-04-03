В России обновили памятку МЧС о противопожарной безопасности в квартирах
МЧС России обновило методические рекомендации пожарной безопасности в многоквартирном доме.
В ведомстве напомнили, что короткое замыкание, а также перегрев и возгорание электропроводки остаются основными причинами пожаров, связанных с техникой, в квартирах. Там напомнили жильцам о простых правилах.
Безопасное использование техники
Часть правил связаны с подключением техники. Сетевой шнур сначала нужно подключать к прибору, а затем к сети, а отключать обратном порядке. Использовать электроутюг, электроплитку, электрочайник нужно на безопасном расстоянии от легкозагорающихся предметов, например занавесок и штор. При этом включать и использовать их или другую мощную технику одновременно — запрещено. Равно как и подключать один удлинитель к другому. Это может вызвать перегрузку сети, которая приведёт к короткому замыканию и пожару.
Нельзя оставлять блок зарядного устройства в розетке после того, как зарядили технику. В МЧС также рекомендуют не оставлять смартфоны, планшеты, гироскутеры, электросамокаты, зарядные устройства, смарт-устройства заряжаться на всю ночь, класть смартфоны под подушку или оставлять под прямыми лучами солнца. Это может привести к перегреву устройства и пожару.
Важно использовать только оригинальные зарядные устройства и батареи.
Безопасное подключение газовых плит
В МЧС также дали рекомендации по использованию газовых плит. Перед включением всех газовых приборов ведомство рекомендует проветривать помещение. Важно не оставлять работающую плиту без присмотра, не привязывать верёвки для сушки белья к газовым трубам и не сушить белье над зажжённой плитой. Запрещено самостоятельно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру.
Безопасность в подъездах жилого дома
Ещё даются требования пожарной безопасности к содержанию подъездов, лестничных клеток, подвалов, чердаков и балконов.
Подвалы должны быть постоянно закрыты, чтобы туда не проникали чужие люди. В них запрещается входить с открытым огнём. Открытый огонь — зажжённые спички, сигареты также запрещены на балконах и лоджиях, в коридорах и подъездах жилых домов. Жителям рекомендуется использовать на окнах москитные сетки, чтобы избежать попадания горящих окурков с верхних этажей.
Ранее Госдума приняла закон, который закрепляет за каждым домом газоосблуживающую компанию. Предполагается, что это решит проблему с авариями из-за бытового газа, поскольку будет непрерывное обслуживание и своевременные работы. Кроме этого, с марта 2023 года за состоянием лифтов, инвалидных платформ, эскалаторов и другихтехнических средств в жилых домах установили госконтроль. С 2023 года по всей России запустят масштабную программу по обновлению и строительству систем ЖКХ, которая продлится до 2030 года.