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Что выгоднее: сдавать квартиру посуточно или на долгий срок

Недвижимость
22 мар 2024
16K
Что выгоднее: сдавать квартиру посуточно или на долгий срок
Содержание

Сдавать квартиру на сутки или в долгосрок — вопрос, который часто возникает у собственников жилья. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от ваших личных предпочтений и целей.

Посуточная аренда: плюсы и минусы для владельца квартиры

Посуточная аренда — это форма аренды недвижимости, при которой жилье сдаётся на короткий срок, обычно на несколько дней или недель. В отличие от традиционной долгосрочной аренды, посуточная аренда предлагает гостям возможность арендовать жильё на определённый период времени и оплачивать проживание только за эти дни.

Преимущества посуточной аренды для собственника жилья:

  1. Высокий доход. С точки зрения цены сдавать жильё посуточно всегда выгоднее, чем на длительный срок. В идеальной ситуации, когда квартира занята все 30-31 день в месяц, она будет приносить в 2,5 раза больше выручки. Кроме того, повышается и периодичность выплат — вы получаете деньги не один, а несколько раз в месяц.
  2. Гибкость ценообразования. Владелец имеет возможность самостоятельно устанавливать цены на аренду и менять их в зависимости от сезона, спроса и других факторов. Это позволяет максимизировать доходы и адаптироваться к рыночным условиям.
  3. Простое оформление. Договор краткосрочной аренды не нужно регистрировать в Росреестре. Обратите внимание — платить налоги всё равно придётся.

В высокий сезон выгоднее сдавать квартиру посуточно. В периоды пониженного спроса со стороны туристов лучше сдавать жильё на более длительный срок. При этом средняя цена за одну ночь в краткосрочной аренде всегда будет выше. 

Так, при заполняемости квартиры в 60% (18 дней в месяц) можно зарабатывать на 50% больше, чем при сдаче того же объекта в том же месте в долгую аренду. А если это высокий сезон, и заполняемость близка к 100%, то разница в доходах составит 70–150% в пользу краткосрочной аренды.

Также существует заблуждение, что если квартира сдаётся посуточно, то её внутреннее наполнение быстро изнашивается. На самом деле, всё наоборот — люди, которые снимают жильё на несколько дней, зачастую большую часть времени проводят за его пределами. Они приезжают, чтобы посетить город, больницу или встретиться с родственниками.

Фото эксперта
Дмитрий Яковлев
Директор продукта краткосрочной аренды «Домклик»

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Недостатки сдачи квартиры в аренду посуточно:

  1. Непостоянный спрос. В отличие от сдачи квартиры на долгий срок, спрос на посуточную аренду может быть непостоянным и зависеть от сезона, праздников или других факторов. Это может привести к нестабильности дохода и требовать постоянного поиска новых гостей.
  2. Высокие сопутствующие траты. Вам придётся оплачивать коммунальные расходы, заниматься выселением и заселением гостей, постоянно следить, чтобы в квартире было всё необходимое, поддерживать порядок. Всё это можно доверить управляющей компании или клининговой службе — их услуги обойдутся примерно в треть дохода.

Долгосрочная аренда: плюсы и минусы для собственника

Под долгосрочной арендой понимается сдача жилого помещения на длительный срок, обычно от нескольких месяцев до нескольких лет.

Преимущества долгосрочной аренды:

  1. Стабильность дохода. Этот вид аренды предполагает получение стабильного заработка, поскольку арендаторы обычно заключают договор на продолжительный срок. Заранее зная сумму ежемесячных поступлений, собственник может учитывать это при планировании бюджета.
  2. Меньше хлопот. В отличие от сдачи жилья посуточно, при долгосрочной аренде нет необходимости часто менять гостей. Арендатору не нужно беспокоиться о том, чтобы каждый раз приводить квартиру в порядок для новых постояльцев. Кроме того, при долгосрочной аренде нет необходимости полностью укомплектовывать квартиру мебелью и техникой — этот вопрос решается индивидуально с арендаторами.
  3. Коммуналка и другие текущие расходы — за счёт нанимателя. Квартиросъёмщики, как правило, сами оплачивают коммунальные услуги, берут на себя траты за мелкий ремонт.

Минусы долгосрочной аренды:

  1. Потеря в доходе. По сравнению с краткосрочной арендой, при сдаче жилья на долгий срок заработок будет меньше.
  2. Ограниченная гибкость. Сдача квартиры на продолжительное время ограничивает ваш доступ к использованию жилья для себя или других целей в течение срока действия договора.

Какой вариант выбрать

В целом, выбор между сдачей жилья на сутки или на долгосрок зависит от ваших личных предпочтений, целей и конкретных обстоятельств. В частности, многое решает местонахождение квартиры. Жильё будет пользоваться спросом, если дом располагается в центре города, вблизи крупных ВУЗов, медицинских, туристических или деловых объектов.

Лучше всего для посуточной аренды подходят однокомнатные квартиры или студии. В курортных регионах для этих целей может быть востребовано и жильё большей площади. В остальных случаях есть риск, что спрос на посуточную аренду будет небольшим и полученный доход не оправдает ваших ожиданий.

Кроме того, важно учитывать, сколько времени вы готовы уделять этому занятию. Общение с арендаторами, выселение или заселение жильцов, подготовка квартиры к сдаче — дело хлопотное. Если вы работаете каждый день с 9.00 до 18.00 или квартира под сдачу находится на другом конце города, стоит рассмотреть возможность сдавать жильё на длительный срок.

В этом случае вам не нужно будет решать вопросы, связанные с обслуживанием недвижимости. Достаточно один раз подготовить квартиру к показу, найти арендатора и заключить с ним договор.

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Аренда недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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