Что выгоднее: сдавать квартиру посуточно или на долгий срок
Сдавать квартиру на сутки или в долгосрок — вопрос, который часто возникает у собственников жилья. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от ваших личных предпочтений и целей.
Посуточная аренда: плюсы и минусы для владельца квартиры
Посуточная аренда — это форма аренды недвижимости, при которой жилье сдаётся на короткий срок, обычно на несколько дней или недель. В отличие от традиционной долгосрочной аренды, посуточная аренда предлагает гостям возможность арендовать жильё на определённый период времени и оплачивать проживание только за эти дни.
Преимущества посуточной аренды для собственника жилья:
- Высокий доход. С точки зрения цены сдавать жильё посуточно всегда выгоднее, чем на длительный срок. В идеальной ситуации, когда квартира занята все 30-31 день в месяц, она будет приносить в 2,5 раза больше выручки. Кроме того, повышается и периодичность выплат — вы получаете деньги не один, а несколько раз в месяц.
- Гибкость ценообразования. Владелец имеет возможность самостоятельно устанавливать цены на аренду и менять их в зависимости от сезона, спроса и других факторов. Это позволяет максимизировать доходы и адаптироваться к рыночным условиям.
- Простое оформление. Договор краткосрочной аренды не нужно регистрировать в Росреестре. Обратите внимание — платить налоги всё равно придётся.
В высокий сезон выгоднее сдавать квартиру посуточно. В периоды пониженного спроса со стороны туристов лучше сдавать жильё на более длительный срок. При этом средняя цена за одну ночь в краткосрочной аренде всегда будет выше.
Так, при заполняемости квартиры в 60% (18 дней в месяц) можно зарабатывать на 50% больше, чем при сдаче того же объекта в том же месте в долгую аренду. А если это высокий сезон, и заполняемость близка к 100%, то разница в доходах составит 70–150% в пользу краткосрочной аренды.
Также существует заблуждение, что если квартира сдаётся посуточно, то её внутреннее наполнение быстро изнашивается. На самом деле, всё наоборот — люди, которые снимают жильё на несколько дней, зачастую большую часть времени проводят за его пределами. Они приезжают, чтобы посетить город, больницу или встретиться с родственниками.
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Недостатки сдачи квартиры в аренду посуточно:
- Непостоянный спрос. В отличие от сдачи квартиры на долгий срок, спрос на посуточную аренду может быть непостоянным и зависеть от сезона, праздников или других факторов. Это может привести к нестабильности дохода и требовать постоянного поиска новых гостей.
- Высокие сопутствующие траты. Вам придётся оплачивать коммунальные расходы, заниматься выселением и заселением гостей, постоянно следить, чтобы в квартире было всё необходимое, поддерживать порядок. Всё это можно доверить управляющей компании или клининговой службе — их услуги обойдутся примерно в треть дохода.
Долгосрочная аренда: плюсы и минусы для собственника
Под долгосрочной арендой понимается сдача жилого помещения на длительный срок, обычно от нескольких месяцев до нескольких лет.
Преимущества долгосрочной аренды:
- Стабильность дохода. Этот вид аренды предполагает получение стабильного заработка, поскольку арендаторы обычно заключают договор на продолжительный срок. Заранее зная сумму ежемесячных поступлений, собственник может учитывать это при планировании бюджета.
- Меньше хлопот. В отличие от сдачи жилья посуточно, при долгосрочной аренде нет необходимости часто менять гостей. Арендатору не нужно беспокоиться о том, чтобы каждый раз приводить квартиру в порядок для новых постояльцев. Кроме того, при долгосрочной аренде нет необходимости полностью укомплектовывать квартиру мебелью и техникой — этот вопрос решается индивидуально с арендаторами.
- Коммуналка и другие текущие расходы — за счёт нанимателя. Квартиросъёмщики, как правило, сами оплачивают коммунальные услуги, берут на себя траты за мелкий ремонт.
Минусы долгосрочной аренды:
- Потеря в доходе. По сравнению с краткосрочной арендой, при сдаче жилья на долгий срок заработок будет меньше.
- Ограниченная гибкость. Сдача квартиры на продолжительное время ограничивает ваш доступ к использованию жилья для себя или других целей в течение срока действия договора.
Какой вариант выбрать
В целом, выбор между сдачей жилья на сутки или на долгосрок зависит от ваших личных предпочтений, целей и конкретных обстоятельств. В частности, многое решает местонахождение квартиры. Жильё будет пользоваться спросом, если дом располагается в центре города, вблизи крупных ВУЗов, медицинских, туристических или деловых объектов.
Лучше всего для посуточной аренды подходят однокомнатные квартиры или студии. В курортных регионах для этих целей может быть востребовано и жильё большей площади. В остальных случаях есть риск, что спрос на посуточную аренду будет небольшим и полученный доход не оправдает ваших ожиданий.
Кроме того, важно учитывать, сколько времени вы готовы уделять этому занятию. Общение с арендаторами, выселение или заселение жильцов, подготовка квартиры к сдаче — дело хлопотное. Если вы работаете каждый день с 9.00 до 18.00 или квартира под сдачу находится на другом конце города, стоит рассмотреть возможность сдавать жильё на длительный срок.
В этом случае вам не нужно будет решать вопросы, связанные с обслуживанием недвижимости. Достаточно один раз подготовить квартиру к показу, найти арендатора и заключить с ним договор.
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