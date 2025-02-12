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Новостройки от 3,3 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Санкт-Петербурге

Дата публикации: 12 фев 2025
Новостройки от 3,3 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Санкт-Петербурге

Аналитики Домклик изучили цены лотов на витрине новостроек и составили рейтинг самых бюджетных квартир в Санкт-Петербурге.

В подборку включены студии и однокомнатные квартиры площадью от 19 квадратных метров по цене от 3,3 до 3,7 млн рублей.

ЖК Новое Колпино

Это современный квартал, который строится в Колпинском районе, на юго-востоке Санкт-Петербурга. 

С территории квартала удобно выезжать на крупные магистрали: путь до Южного шоссе займет 15 минут на авто, а до Петрозаводского шоссе — всего 6 минут. В 20 минутах на авто находится станция метро «Рыбацкое», а в 7 минутах — ж/д станция Колпино. До центра Петербурга или площади Восстания — 25 минут на поезде.

В ЖК можно купить квартиру–студию площадью 22 кв. м за 3,3 млн рублей. Срок сдачи дома — 1 квартал 2026 года.

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ЖК Цветной город

Жилой комплекс строится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Частью масштабной застройки ЖК «Цветной город» является небольшой уютный проект ЖК «Пейзажный квартал», который стоит обособленно от шумных массивов.

Расположение:

  • 15 минут на авто до КАД
  • 20 минут на авто до станций «Гражданский проспект» и «Академическая»
  • 20 минут до ж/д станции «Ручьи», там же в 2025 году откроется станция метро «Ручьи»

Самые доступные по цене квартиры в ЖК:

  • студия площадью 20 кв. м, расположенная на 3 этаже 26-этажного дома
  • студия площадью 21 кв. м, расположенная на 16 этаже 25-этажного дома
  • студия площадью 22 кв. м, расположенная на 2 этаже 25-этажного дома

Все квартиры сдаются с чистовой отделкой. Стоимость объектов — 3,3–3,4 млн рублей, срок сдачи дома — 4 квартал 2026 года.

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ЖК Аэросити

Это масштабный жилой квартал комфорт-класса, который находится в п. Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Часть квартала — ЖК Аэросити–4 — комфортно расположен относительно уже сформировавшейся застройки Шушар. Прямо рядом с домом проходит новый Старорусский проспект, находятся автобусные остановки, ведётся строительство линии скоростного трамвая.

В ЖК можно купить квартиру стоимостью 3,5 млн рублей. По такой цене продаётся студия площадью 19 квадратных метров, расположенная на 11 этаже 13-этажного дома. Срок сдачи — 4 квартал 2026 года.

Также частью квартала является новая очередь строительства — ЖК Аэросити–5. Первый дом проекта уже заселен, второй — находится на финальной стадии строительства. В этом ЖК можно купить квартиру–студию площадью 19,5 кв. м за 3,5 млн рублей. Срок сдачи — 1 квартал 2025 года

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ЖК UP-квартал Новый Московский

Также возводится в Пушкинском районе Санкт-Петербурга (п. Шушары) рядом с Московским шоссе. На территории UP-квартала реализуется концепция «город в городе». В ЖК для жителей будет создана вся необходимая инфраструктура.

Студию площадью 25,4 кв. м, расположенную на 4 этаже 11-этажного дома, в этом ЖК можно приобрести за 3,6 млн рублей (срок сдачи — 2 квартал 2025 года). На других этажах корпуса представлено несколько квартир такой планировки по аналогичным ценам.

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ЖК Полёт

Это современный жилой комплекс, расположенный в пос. Ленсоветовский Пушкинского района Санкт-Петербурга. В состав квартала входит пять корпусов, рассчитанных на 1 240 квартир. 

В 15 минутах на транспорте находится станция метро «Купчино». 

Цена студии площадью 31 кв. м в ЖК Полёт составляет 3,7 млн рублей. Квартира меньшей площади (23 кв.м) обойдётся в 3,4 млн рублей.

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Новостройки
Аналитика Домклик
Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга МаслевскаяВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области ипотеки и ИЖС
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Комментарии2
Н
Никита Н.
13 фев 2025

Цены, конечно, просто ужас

Домклик
21 фев 2025

Никита Н.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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