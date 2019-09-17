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Ипотека
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Ипотека от застройщика: плюсы и минусы

Дата публикации: 17 сен 2019
Ипотека от застройщика: плюсы и минусы
Содержание

Что такое «ипотека от застройщика»? Разбираемся, что это за термин, чем такая ипотека отличается от обычной (и отличается ли вообще), в чем ее плюсы и минусы.

Что такое ипотека от застройщика

Ипотека от застройщика — это кредит, который застройщик предлагает оформить у банка-партнера. В рамках взаимовыгодного сотрудничества застройщиков и банков последние обычно предлагают потенциальным клиентам привлекательные условия по ипотеке: низкие процентные ставки, «ипотеку по двум документам» и так далее.

Важно

Застройщики не выдают ипотеку, этим занимаются банки. Предложение оформить «ипотеку от застройщика» является по сути рекламным ходом, строительные компании в данном случае выступают в качестве консультантов.

В чем разница и есть ли она вообще

«Ипотека от застройщика» — такая же ипотека. Различаются лишь условия получения и погашения кредита. Застройщики совместно с банками-партнерами стремятся предложить покупателям наиболее гибкие условия покупки недвижимости.

К таким условиям обычно относятся:

сниженная процентная ставка

отсутствие первоначального взноса

упрощенная процедура подачи документов

отсрочка выплат по кредиту (оформляете ипотеку сейчас, а платить за нее начинаете через несколько месяцев)

«Ипотека от застройщика» распространяется только на квартиры в новостройках. Вы не сможете купить квартиру на вторичке, частный дом или участок за городом. 

Как это работает в Сбербанке

Сниженная процентная ставка

Некоторые застройщики участвуют в партнерской программе Сбербанка. Банк в этом случае предлагает покупателям специальную скидку до 2% на ставку по ипотеке. То есть если обычная ставка по ипотеке составляет 9,6%, с учетом скидки она снижается до 7,6%.

Квартиры, которые можно купить в ипотеку со специальной пониженной ставкой, можно найти в разделе «Квартиры в новостройках», применив фильтр «Участник программы субсидирования».

Аккредитация застройщиков

Все новостройки, которые размещены на ДомКлик, проходят тщательную проверку и имеют аккредитацию, подтверждающую финансовую надежность застройщиков. Покупателю не надо изучать разрешение на строительство и проектную декларацию, проверять ход строительства и объекты, которые уже сданы в эксплуатацию — этим занимается банк.

Клиент может быть уверен, что застройщик соблюдает 214 ФЗ, который гарантирует защиту интересов и прав покупателей квартир в новостройке. Сбербанк регулярно проверяет ход и сроки строительства аккредитованных объектов.

Удобная подача документов

При покупке недвижимости в ипотеку от Сбербанка можно подать документы онлайн, без посещения офиса. Для этого воспользуйтесь персональным подбором ипотечной программы.

Сервисом легко и удобно пользоваться. Заявку на ипотечный кредит можно оформить из дома, с работы или сидя с ноутбуком в кафе. А рассчитать условия ипотеки в Сбербанке поможет ипотечный калькулятор.

«Ипотека от застройщика»: да или нет

При всех плюсах оформления «ипотеки от застройщика» у медали есть и обратная сторона. Например, отсутствие первоначального взноса. На первый взгляд предложение кажется очень привлекательным.

Однако в этом случае банк, как правило, увеличивает процентную ставку по кредиту. Кроме того, при оформлении ипотеки без первоначального взноса автоматически возрастает сумма кредита и размер ежемесячных платежей. 

Важно

Чтобы принять верное решение, внимательно изучите все предложения банков, не ограничиваясь теми вариантами, которые предлагает застройщик!

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Илья Шайдуров
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