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Несогласованную перепланировку разрешат узаконить без суда

Новости
16 нояб 2024
1K
Несогласованную перепланировку разрешат узаконить без суда

Россияне со следующего года смогут узаконить уже сделанную перепланировку квартиры без суда. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту.

Согласно Жилищному кодексу, самовольную перепланировку можно сохранить только на основании решения суда. Сделать это без него разрешено пока только в Москве. До конца 2024 года механизм планируется распространить на всю Россию.

В 2024 году в Москве согласовали 9,4 тыс. перепланировок, половина из них была сделана ранее без разрешения, рассказали в аппарате правительства. Число заявлений на перепланировку выросло благодаря возможности легализовать ее без суда.

Как отметил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, процедура станет понятнее и быстрее, что позволит сократить появление новых самовольных переустройств. Также это поможет вывести из «серой» зоны большое число уже сделанных незаконных перепланировок.

Кстати, за незаконную перепланировку гражданам грозит штраф — 2-2,5 тыс. руб. Также собственника могут обязать вернуть помещению прежний вид.

Материалы по теме:

Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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