Недвижимость назвали одним из самых надежных активов — опрос
Большинство опрошенных россиян (76%) планируют копить деньги до конца года. И самыми надежными активами они в основном считают недвижимость и вклады. Таковы результаты исследования Сбера и Rambler& Co.
Как показал опрос, из тех, кто решил придерживаться сберегательной модели поведения, копить деньги с помощью разных инструментов и вкладов собираются 47%, с помощью одного инструмента или вклада — 29%.
Больше тратить, чем сберегать, будут 19%. Кроме того, 5% россиян заявили, что уже накопили достаточно и теперь намерены только тратить.
Самыми надежными активами участники опроса считают вклады до 1,4 млн руб., так как их страхует Агентство страхования вкладов, а также недвижимость. Им отдали предпочтение 30% респондентов.
Вторым по надежности признано золото — его выбрали 20%. Индивидуальный инвестиционный счет и предметы искусства вызывают доверие у 4%. Еще 12% назвали наиболее надежным местом для хранения денег матрас.
Вместе с тем 44% ответили, что не рассматривают возможность накопления с помощью драгоценных металлов, а 25% уверены, что для инвестиций подходит только золото. Треть опрошенных (31%) считает драгметаллы хорошим инструментом.
Опрос проходил с 25 июля по 1 августа, в нем участвовали 33,5 тыс. интернет-пользователей, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.
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самый надежный вклад - это в собственное развитие и в свои мозги. Остальное это бред
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