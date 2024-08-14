Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
462

Недвижимость назвали одним из самых надежных активов — опрос

Дата публикации: 14 авг 2024
Недвижимость назвали одним из самых надежных активов — опрос

Большинство опрошенных россиян (76%) планируют копить деньги до конца года. И самыми надежными активами они в основном считают недвижимость и вклады. Таковы результаты исследования Сбера и Rambler& Co.

Как показал опрос, из тех, кто решил придерживаться сберегательной модели поведения, копить деньги с помощью разных инструментов и вкладов собираются 47%, с помощью одного инструмента или вклада — 29%.

Больше тратить, чем сберегать, будут 19%. Кроме того, 5% россиян заявили, что уже накопили достаточно и теперь намерены только тратить.

Самыми надежными активами участники опроса считают вклады до 1,4 млн руб., так как их страхует Агентство страхования вкладов, а также недвижимость. Им отдали предпочтение 30% респондентов.

Вторым по надежности признано золото — его выбрали 20%. Индивидуальный инвестиционный счет и предметы искусства вызывают доверие у 4%. Еще 12% назвали наиболее надежным местом для хранения денег матрас.

Вместе с тем 44% ответили, что не рассматривают возможность накопления с помощью драгоценных металлов, а 25% уверены, что для инвестиций подходит только золото. Треть опрошенных (31%) считает драгметаллы хорошим инструментом.

Опрос проходил с 25 июля по 1 августа, в нем участвовали 33,5 тыс. интернет-пользователей, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.

Материалы по теме:

Инвестиции в недвижимость в 2024 году: как грамотно вложить деньги и сколько можно заработать

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
П
Пользователь
15 авг 2024

самый надежный вклад - это в собственное развитие и в свои мозги. Остальное это бред

Домклик
15 авг 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Рекомендуем
Каждый пятый заемщик планирует погасить ипотеку за три года — опрос
1K
Россияне рассказали о своем отношении к ремонту
537
Более 80% россиян до 25 лет знают о льготной ипотеке — исследование Домклик и СберМаркетинга
921
Налоговый вычет на покупку жилья оказался самым популярным у россиян — опрос
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
43
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
901
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал