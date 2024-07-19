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Новости
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Налоговый вычет на покупку жилья оказался самым популярным у россиян — опрос

Дата публикации: 19 июл 2024
Налоговый вычет на покупку жилья оказался самым популярным у россиян — опрос

Чаще всего россияне оформляют налоговый вычет на покупку недвижимости, лечение и медикаменты. Таковы результаты опроса СберНПФ и сервиса «Работа.ру».

В ходе исследования выяснилось, что в целом налоговый вычет получали 47% респондентов, 22% из которых делали это несколько раз, 13% — один раз, а 12% — постоянно.

У 29% опрошенных не было необходимости подавать на возврат налога, 15% считают процедуру слишком сложной, еще 9% не знают о такой возможности.

Самым популярным у россиян оказался налоговый вычет на покупку недвижимости — этот вариант назвали 45% респондентов, которые пользовались льготой. 34% голосов набрали лечение и покупка медикаментов, 24% — обучение, 14% — вычет на себя или детей.

Какие еще вычеты востребованы у россиян

Помимо этого, 5% отметили операции с ценными бумагами, по 3% голосов набрали спорт и фитнес и страхование жизни, по 2% — пенсионные договоры, работа по ГПХ, ИП и тому подобное. 1% воспользовался такой льготой при участии в благотворительности.

«Большинство (78%) респондентов, которые получали такую льготу (инвестиционный вычет ― ред.), хотели бы увеличить лимит по ней. 45% назвали комфортным порог в 800 тыс. руб., 33% ― в 1,2 млн руб. Такие пожелания отчасти обоснованы, ведь текущий лимит в 400 тыс. руб. установили почти 10 лет назад и с тех пор не пересматривали», ― говорит генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

Он напомнил, что вычет распространяется на несколько инструментов ― программу долгосрочных сбережений, ИИС и договоры негосударственного пенсионного обеспечения. И, по мнению Зарецкого, благодаря увеличению лимита россияне смогут более гибко и эффективно планировать долгосрочные вложения.

Как показал опрос, 22% респондентов достаточно текущего лимита в 400 тыс. руб.

Исследование проводилось в июле 2024 года по всей стране. В опросе участвовали 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет.

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  1. Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости
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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии3
А
Александра О.
22 июл 2024

как получить вычет, если построил дом своими деньгами?

Домклик
25 июл 2024

Александра О.здравствуйте! Для получения налогового вычета при строительстве частного дома необходимо выполнить ряд условий. Подробнее в нашей статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-za-stroitelstvo-doma?ysclid=lz0y7lpvur974122866

П
Пользователь
22 июл 2024

Вычет на квартиру просто копейки! В текущих условиях, это просто наплевательство со стороны государства. Повысьте лимит на сумму вычета, квартир по таким ценам 2 млн давно нет!

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