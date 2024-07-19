Налоговый вычет на покупку жилья оказался самым популярным у россиян — опрос
Чаще всего россияне оформляют налоговый вычет на покупку недвижимости, лечение и медикаменты. Таковы результаты опроса СберНПФ и сервиса «Работа.ру».
В ходе исследования выяснилось, что в целом налоговый вычет получали 47% респондентов, 22% из которых делали это несколько раз, 13% — один раз, а 12% — постоянно.
У 29% опрошенных не было необходимости подавать на возврат налога, 15% считают процедуру слишком сложной, еще 9% не знают о такой возможности.
Самым популярным у россиян оказался налоговый вычет на покупку недвижимости — этот вариант назвали 45% респондентов, которые пользовались льготой. 34% голосов набрали лечение и покупка медикаментов, 24% — обучение, 14% — вычет на себя или детей.
Какие еще вычеты востребованы у россиян
Помимо этого, 5% отметили операции с ценными бумагами, по 3% голосов набрали спорт и фитнес и страхование жизни, по 2% — пенсионные договоры, работа по ГПХ, ИП и тому подобное. 1% воспользовался такой льготой при участии в благотворительности.
«Большинство (78%) респондентов, которые получали такую льготу (инвестиционный вычет ― ред.), хотели бы увеличить лимит по ней. 45% назвали комфортным порог в 800 тыс. руб., 33% ― в 1,2 млн руб. Такие пожелания отчасти обоснованы, ведь текущий лимит в 400 тыс. руб. установили почти 10 лет назад и с тех пор не пересматривали», ― говорит генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.
Он напомнил, что вычет распространяется на несколько инструментов ― программу долгосрочных сбережений, ИИС и договоры негосударственного пенсионного обеспечения. И, по мнению Зарецкого, благодаря увеличению лимита россияне смогут более гибко и эффективно планировать долгосрочные вложения.
Как показал опрос, 22% респондентов достаточно текущего лимита в 400 тыс. руб.
Исследование проводилось в июле 2024 года по всей стране. В опросе участвовали 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет.
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как получить вычет, если построил дом своими деньгами?
Александра О.здравствуйте! Для получения налогового вычета при строительстве частного дома необходимо выполнить ряд условий. Подробнее в нашей статье: https://blog.domclick.ru/nedvizhimost/post/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-za-stroitelstvo-doma?ysclid=lz0y7lpvur974122866
Вычет на квартиру просто копейки! В текущих условиях, это просто наплевательство со стороны государства. Повысьте лимит на сумму вычета, квартир по таким ценам 2 млн давно нет!