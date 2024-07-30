Каждый пятый заемщик планирует погасить ипотеку за три года — опрос
Пятая часть (19,3%) опрошенных россиян рассчитывает закрыть ипотечный кредит за три ближайших года. 36,1% респондентов нужно на это более пяти лет. Об этом говорится в исследовании СберСтрахования.
Число последних за год сократилось на 40,9%. Вместе с тем 28,7% участников опроса сообщили, что не собираются оформлять ипотеку на срок более трех лет. В среднем же россияне готовы взять кредит на 15 лет.
Большинство респондентов (80,9%) хотели бы обойтись без первого взноса. Остальные рассчитывают либо на него накопить (37,4%), либо взять потребительский кредит (36,4%), либо использовать маткапитал (22,5%).
Как показало исследование, россияне готовы потратить на жилье в полтора раза больше, чем год назад: 6,1 млн руб. Максимальную сумму (9,7 млн руб.) назвали жители Москвы, минимальную (2,7 млн руб.) — Махачкалы.
Между тем чаще всего о намерении оформить ипотеку заявляли жители Хабаровска (89% проживающих в нем), Владивостока (87%), Тюмени (80%), Астрахани и Краснодара (по 75%).
Какую недвижимость хотят купить россияне
Самым популярным типом жилья у россиян остаются однокомнатные квартиры — для покупки их рассматривают 41,9% желающих взять ипотеку респондентов. «Двушки» и студии интересуют 24,5% и 23,8% опрошенных.
Большинство (72,5%) участников исследования смотрят на новостройки, 25,4% хотели бы купить не квартиру, а частный дом.
Кроме того, как выяснили эксперты, ипотека в среднем по стране есть у 15% населения. Больше всего заемщиков живут в Набережных Челнах (21%) и Оренбурге (20%), меньше всего — в Махачкале (7%) и Томске (10%).
Результаты опроса показывают, что россияне очень ответственно относятся к вопросу покупки жилья. Мы видим значительное сокращение как сроков, за которые люди хотят выплатить ипотеку, так и среднего срока, на который планируют ее оформить. Такой кредит в перспективе требует большого внимания к планированию бюджета, чтобы сохранить благосостояние семьи. При этом важными инструментами, сопровождающими ипотечный кредит, остаются ипотечное страхование недвижимости и страхование жизни. Они обеспечат поддержку заемщика в случае непредвиденных ситуаций с жильем или здоровьем и позволят избежать дополнительных финансовых расходов.
В опросе участвовали около 13 тыс. жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.
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