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Каждый пятый заемщик планирует погасить ипотеку за три года — опрос

Дата публикации: 30 июл 2024
Каждый пятый заемщик планирует погасить ипотеку за три года — опрос

Пятая часть (19,3%) опрошенных россиян рассчитывает закрыть ипотечный кредит за три ближайших года. 36,1% респондентов нужно на это более пяти лет. Об этом говорится в исследовании СберСтрахования.

Число последних за год сократилось на 40,9%. Вместе с тем 28,7% участников опроса сообщили, что не собираются оформлять ипотеку на срок более трех лет. В среднем же россияне готовы взять кредит на 15 лет.

Большинство респондентов (80,9%) хотели бы обойтись без первого взноса. Остальные рассчитывают либо на него накопить (37,4%), либо взять потребительский кредит (36,4%), либо использовать маткапитал (22,5%).

Как показало исследование, россияне готовы потратить на жилье в полтора раза больше, чем год назад: 6,1 млн руб. Максимальную сумму (9,7 млн руб.) назвали жители Москвы, минимальную (2,7 млн руб.) — Махачкалы.

Между тем чаще всего о намерении оформить ипотеку заявляли жители Хабаровска (89% проживающих в нем), Владивостока (87%), Тюмени (80%), Астрахани и Краснодара (по 75%).

Какую недвижимость хотят купить россияне

Самым популярным типом жилья у россиян остаются однокомнатные квартиры — для покупки их рассматривают 41,9% желающих взять ипотеку респондентов. «Двушки» и студии интересуют 24,5% и 23,8% опрошенных.

Большинство (72,5%) участников исследования смотрят на новостройки, 25,4% хотели бы купить не квартиру, а частный дом.

Кроме того, как выяснили эксперты, ипотека в среднем по стране есть у 15% населения. Больше всего заемщиков живут в Набережных Челнах (21%) и Оренбурге (20%), меньше всего — в Махачкале (7%) и Томске (10%).

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский:

Результаты опроса показывают, что россияне очень ответственно относятся к вопросу покупки жилья. Мы видим значительное сокращение как сроков, за которые люди хотят выплатить ипотеку, так и среднего срока, на который планируют ее оформить. Такой кредит в перспективе требует большого внимания к планированию бюджета, чтобы сохранить благосостояние семьи. При этом важными инструментами, сопровождающими ипотечный кредит, остаются ипотечное страхование недвижимости и страхование жизни. Они обеспечат поддержку заемщика в случае непредвиденных ситуаций с жильем или здоровьем и позволят избежать дополнительных финансовых расходов.

В опросе участвовали около 13 тыс. жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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