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Названы крупнейшие регионы России с самым доступным загородным жильем

Дата публикации: 23 сен 2024
Названы крупнейшие регионы России с самым доступным загородным жильем

Дешевле всего загородные дома стоят в Волгоградской области, дороже — в Санкт-Петербурге. Медианная стоимость «квадрата» там — 44,1 тыс. руб. и 132,3 тыс. руб. соответственно. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив объявления о продаже в сентябре.

В исследовании участвовали регионы, где есть город-миллионник.

В топ-5 субъектов с наиболее низкими ценами также вошли Пермский край (50,7 тыс. руб.), Омская область (51,5 тыс. руб.), Красноярский край (53,3 тыс. руб.) и Челябинская область (53,9 тыс. руб).

Регион

Медианная стоимость кв. м, тыс. руб.

Волгоградская область

44,1

Пермский край

50,7

Омская область

51,5

Красноярский край

53,3

Челябинская область

53,9

Республика Башкортостан

54,2

Самарская область

56,6

Свердловская область

58

Нижегородская область

58,2

Новосибирская область

60,5

Воронежская область

61,1

Ростовская область

66,4

Республика Татарстан

69,9

Московская область

78,7

Краснодарский край

81,8

Москва

126,4

Санкт-Петербург

132,3

Самые высокие цены на загородные дома, по данным Домклик, оказались в Санкт-Петербурге (132,3 тыс. руб. за «квадрат»), Москве (126,4 тыс. руб.) и Краснодарском крае (81,8 тыс. руб.).

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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