Провести электричество в частный дом станет проще
Все энергетические компании с 2026 года начнут принимать заявления на подключение к электросетям через «Госуслуги». Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявление на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний через личный кабинет на портале госуслуг», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Ранее провести электричество таким образом можно было только в крупных энергетических компаниях.
Как отмечается, это упростит и ускорит процедуру подключения к электросетям — как гражданам, которые строят дачные или жилые дома, так и строительным компаниям, возводящим жилые, социальные, промышленные и другие объекты.
При этом возможность обратиться лично в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте останется.
Как провести электричество на участок
Только в Иркутской области перестали подключать дома к электричеству до 29 года...)))
Мария Б.здравствуйте! Надеемся, что ситуация разрешится. Спасибо, что поделились своим мнением.
Цена вопроса?
Юлия К.здравствуйте! Этот вопрос можно уточнить в сетевой организации вашего региона.