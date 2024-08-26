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Новости
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Провести электричество в частный дом станет проще

Дата публикации: 26 авг 2024
Провести электричество в частный дом станет проще

Все энергетические компании с 2026 года начнут принимать заявления на подключение к электросетям через «Госуслуги». Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 1 января 2026 года граждане и организации смогут подавать заявление на подключение к электрическим сетям всех электросетевых компаний через личный кабинет на портале госуслуг», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Ранее провести электричество таким образом можно было только в крупных энергетических компаниях.

Как отмечается, это упростит и ускорит процедуру подключения к электросетям — как гражданам, которые строят дачные или жилые дома, так и строительным компаниям, возводящим жилые, социальные, промышленные и другие объекты.

При этом возможность обратиться лично в офис электросетевой организации или оформить документы на ее сайте останется.

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Как провести электричество на участок

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии4
М
Мария Б.
27 авг 2024

Только в Иркутской области перестали подключать дома к электричеству до 29 года...)))

Домклик
27 авг 2024

Мария Б.здравствуйте! Надеемся, что ситуация разрешится. Спасибо, что поделились своим мнением.

Ю
Юлия К.
26 авг 2024

Цена вопроса?

Домклик
26 авг 2024

Юлия К.здравствуйте! Этот вопрос можно уточнить в сетевой организации вашего региона.

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