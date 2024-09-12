В августе доля новостроек повысилась, а доля ИЖС продолжила снижение – исследование Домклик
Аналитический центр Домклик в своем регулярном исследовании рассказывает о ключевых изменениях на российском рынке недвижимости, которые произошли за прошедший месяц (август 2024 года). В этой части эксперты рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов, а именно их распределение между рынками новостроек, готового жилья и ИЖС.
В августе 2024 года Сбер выдал 52,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 5,7% больше данных июля. Количество выдач в августе ниже значений, которые отмечались в преддверии отмены массовой льготной ипотеки (в мае – 77,2 тыс. шт., в июне – 109,1 тыс.), но все же выше среднего показателя I квартала (47 тыс.). Объем выдач в августе составил 232,3 млрд рублей (+11,7% с июля).
Первичный рынок
После существенного сокращения, которое мы наблюдали на рынке новостроек в июле, спрос частично восстановился – до 17,6 тыс. (+62,4% с июля). Доля первичного рынка в общей структуре ипотечных выдач увеличилась до 33,4% (+11,7 п.п. с июля).
Несмотря на повышение адресности, Семейная ипотека остается основным драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости. В августе доля выдач по программе составила 85,7% от общего количества кредитов на новостройки – самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
Стоит отметить, что география выдач по программе в сегменте строящегося жилья изменилась слабо: большая часть (62,1%) сделок по-прежнему заключается в крупнейших регионах страны. Тогда как в регионах, на которые распространяются расширенные условия, уровень спроса пока небольшой: в августе на них пришлось лишь 16%.
Доля новостроек выросла во всех регионах страны. Больше всего – в Калининградской области (+23,2 п.п.), Республике Тыва (+22,6 п.п.) и Кировской области (+21,9 п.п.). Среди крупнейших регионов отличились Санкт-Петербург (+18 п.п.), Воронежская (+17,8 п.п.) и Волгоградская области (+16,7 п.п.). В Москве значение параметра увеличилось на 13,8 п.п.
Наибольшая доля первичного рынка в августе наблюдалась в Республике Адыгея (50,4%), Москве (49%), Калининградской области (48,2%) и Санкт-Петербурге (46,1%).
Вторичный рынок
Начиная с мая, количество выдач на вторичном рынке держится в диапазоне 32-35 тыс. В августе показатель составил 31,8 тыс. (-8,1% с июля).
После прироста, который мы видели в июле на фоне отмены Господдержки и ограничения Семейной ипотеки, доля вторичного рынка уменьшилась в августе до 60,5% (-9,1 п.п. с июля).
Наибольшая доля вторичного рынка зафиксирована в Чеченской Республике (90,3%), Магаданской (83,3%), Тверской (82,7%), Саратовской (77,8%) и Курской (77,3%) областях. Все регионы, за исключением Тверской области, входят в список регионов, на которые распространяются расширенные условия Семейной ипотеки.
Рынок ИЖС
В отличие от первичного рынка, спрос на рынке строящихся частных жилых домов продолжает спад: в августе количество выдач снизилось до 1,6 тыс. Это самый низкий показатель с июля 2022 года.
Доля выдач на ИЖС также опустилась до минимального значения с апреля 2022 года - 3% (-2,1 п.п. с июля).
Аналитики Домклик связывают продолжающееся сокращение сегмента ИЖС не только с отменой массовой льготной ипотеки и сужением круга заемщиков по «Семейной ипотеке». Эксперты полагают, что за этим также стоит обязательное требование к использованию эскроу-счетов при оформлении кредита на строительство дома по «Семейной ипотеке».
Отметим, что в ряде регионов доля индивидуального жилищного строительства в общем количестве выдач все же увеличилась. По приросту доли лидируют регионы Дальневосточного округа – Забайкальский край (+6,8 п.п.), Камчатский край (+5,6 п.п.) и Республика Бурятия (+4,1 п.п.). В этих регионах доля выдач на ИЖС также была выше всего – от 16% до 19%.