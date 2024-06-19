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Упрощенный налоговый вычет на Домклик станет доступен для неипотечных сделок

Дата публикации: 19 июн 2024
Упрощенный налоговый вычет на Домклик станет доступен для неипотечных сделок

Получить налоговый вычет через Домклик смогут больше покупателей недвижимости. Ранее такая опция была доступна только клиентам с ипотекой, в июне ее распространят на неипотечные сделки. Об этом сообщил директор кластера «Персонализированные сервисы» Домклик Алексей Назаренко в ходе Domclick Digital Day.

Опция упрощенного налогового вычета у нас была доступна для ипотечных сделок. В июне мы ее расширяем в том числе на неипотечные сделки.

Фото эксперта
Алексей Назаренко
директор кластера «Персонализированные сервисы» Домклик

Домклик соберет все документы и подаст их в ФНС — клиенту ничего делать не придется.

Кроме этого, Домклик упрощает переоформление лицевого счета.

«Мы совместно с ГИС ЖКХ запустили пилот по переоформлению лицевого счета, если сделка проходит через Домклик. То есть клиенту больше не нужно собирать документы и идти в управляющую компанию. Мы сами все онлайн соберем, сами передадим и сами переоформим лицевой счет», — пояснил Назаренко.

В пилотном проекте пока участвуют Московская область, а также Рязань и область, но география будет расширяться, отметил Назаренко.

Материалы по теме:
  1. Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
  2. Как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик: инструкция

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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