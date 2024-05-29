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Новости
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Налог с продажи недвижимости дороже 2,4 млн рублей хотят повысить

Дата публикации: 29 мая 2024
Налог с продажи недвижимости дороже 2,4 млн рублей хотят повысить

Министерство финансов России предлагает сохранить налог в 13% на продажу недвижимости стоимостью до 2,4 млн руб., свыше этой суммы — установить на уровне 15%. Об этом говорится в материалах ведомства по совершенствованию налоговой системы.

«Действующая ставка налогообложения проданных объектов недвижимости сохраняется на уровне 13% до суммы в 2,4 млн руб., а свыше этой суммы — 15%, без дальнейшей прогрессии», — говорится в материалах Минфина.

При этом требования к минимальному сроку владения недвижимостью должны остаться прежними.

Сейчас с доходов от продажи недвижимости нужно заплатить налог в 13% вне зависимости от полученной суммы. Речь о таких объектах, как квартира, дача, дом, комната, гараж, земельный участок. При этом из налогооблагаемой суммы вычитаются расходы на покупку недвижимости, если продавец может их подтвердить.

Платить налог нужно, если гражданин владел недвижимостью меньше трех или пяти лет (в зависимости от вида имущества и ряда нюансов).

Читайте также: Налог с продажи недвижимости: когда платить и как рассчитать

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии5
К
Карина Б.
30 мая 2024

Когда этот грабёж закончится... Мы уже заплатили налог с зарплаты, чтобы купить эту недвижимость.

П
Пользователь
31 мая 2024

Карина Б.у вас не совсем верная постановка претензии - вы заплатили налог с зарплаты и на остаток купили недвижимость. далее вы решили продать недвижимость, но вы можете принять к вычету стоймость покупки и уплатить налог только на разницу (если таковая будет). То есть, если ваша недвижимость выросла в цене (и прошло меньше 3 или 5 лет), то этот рост и есть ваш дополнительный доход с него вы платите налог.

П
Пользователь
30 мая 2024

Почему мы вообще платим налоги за наши же вещи! С государством нужно поступать также, как оно с нами!

П
Пользователь
29 мая 2024

Здраствуете у́збекистан гражданин на патентим можна ипотека квартира купить

Домклик
31 мая 2024

Пользовательздравствуйте. Прочитать условия и требования программы ипотеки для иностранных граждан, подать заявку вы можете на странице программы: https://domclick.ru/ipoteka/programs/foreigner-mortgage?from=blog

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