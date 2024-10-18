Найти недвижимость на Домклик поможет нейросеть GigaChat
Домклик запустил бесплатную услугу — подбор недвижимости с нейросетью GigaChat. Это позволит быстро и удобно искать варианты для покупки.
Новая функция доступна всем авторизованным пользователям сайта Домклик. Чтобы ею воспользоваться, нужно ввести в поисковой строке на главной странице запрос — например, «найти квартиру», — и перейти во вкладку «Подобрать недвижимость с нейросетью».
Еще один вариант — зайти сразу в чат поддержки и оттуда запустить ассистента. Далее нужно написать свой запрос, указав основные критерии подбора. Пример: «Ищу новостройку в Питере, м. Балтийская, 2 комнаты, от 50 кв. м, до 15 млн».
Нейросеть всего за несколько секунд предложит наиболее подходящие варианты. При этом количество запросов не ограничено, пользователь может переформулировать обращение или изменить параметры.
Найти с GigaChat можно как квартиры на первичке и вторичке, дом, комнату, таунхаус, так и нежилую недвижимость.
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