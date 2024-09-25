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Недвижимость
7 мин
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Моя Недвижимость: сервис Домклик, который поможет управлять домашними делами

Дата публикации: 25 сен 2024
Моя Недвижимость: сервис Домклик, который поможет управлять домашними делами
Содержание

С помощью сервиса Моя Недвижимость от Домклик можно решить практически любые вопросы, связанные с эксплуатацией вашего жилья — от ремонта с нуля до переезда.

Также здесь можно узнать рыночную стоимость квартиры, заказать дизайн-проект или клининг, получить консультацию юриста по жилищным вопросам или сдать жильё в аренду. Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов недвижимости.

В статье расскажем подробнее, как сервис Домклик поможет сделать ваш быт проще и превратить домашние дела в приятное приключение.

Сервис Моя Недвижимость — что это такое и как он работает

Всё просто. Добавляете объект в сервис Моя Недвижимость и решаете все вопросы с квартирой, апартаментами или домом в одном месте — с телефона или компьютера.

Можно добавить сразу несколько объектов: например, квартиру, в которой вы живете, и квартиру, предназначенную для сдачи в аренду.

Кому сервис будет особенно полезен

Сервис пригодится всем, кто живёт в многоквартирном или частном доме на территории РФ — владеет квартирой, сдаёт или арендует жильё.

Особенно полезен сервис Моя Недвижимость будет тем, кто владеет или управляет несколькими жилыми или коммерческими помещениями — ведь вся информация по ним будет храниться в одном месте.

Моя Недвижимость — что умеет сервис

Сервис позволяет управлять всеми домашними делами с телефона, буквально за пару кликов. Теперь вы можете найти подрядчиков для ремонта, заказать химчистку, клининг, доставку вещей при переезде, вызвать сантехника, электрика или сборщика мебели.

Сейчас Моя Недвижимость включает в себя несколько полезных бытовых и финансовых сервисов.

Ремонт квартир и домов

Одной из главных возможностей сервиса является поиск проверенных подрядчиков для капитального или косметического ремонта жилых помещений. Вам нужно только выбрать тип работ и указать метраж.

  • Проверенные строительные бригады с сильным портфолио 
  • Индивидуальный подбор подрядчика
  • Возможность заказать дизайн-проект, услугу строительного контроля и технадзора
  • Персональный менеджер
  • Безопасная поэтапная оплата и работа по договору

Рассчитать стоимость ремонта

Мастер на час

В разделе Моя Недвижимость можно заказать услугу текущего ремонта, если в квартире есть проблемы с канализацией, электрикой или бытовой техникой.

  • Установка крана, раковины, ванны, прокладка проводки, сборка мебели, установка светильников
  • Возможность заказать услугу мелкого ремонта по части электрики, сборки мебели, смены замков и т.д.
  • Оплата за результат

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Химчистка и стирка вещей

Самый простой способ привести в порядок одежду, обувь, аксессуары, постельное бельё или шторы — заказать услугу химчистки прямо в приложении Домклик. Выберите нужный тип чистки, укажите количество вещей и адрес, и ваша одежда будет доставлена в химчистку и обратно.

  • Проверенные партнёры — все компании проходят финансовую, юридическую и репутационную проверки
  • Чистка производится с использованием безопасных средств и профессионального оборудования
  • Оплата услуги после выполнения заказа

Рассчитать стоимость

Уборка разной сложности

Клининг — это ещё одна возможность, которую предоставляет сервис Моя Недвижимость. Здесь можно указать параметры уборки, сравнить предложения нескольких клининговых компаний и выбрать подходящую услугу.

  • Опытные и проверенные клинеры
  • Клинер приедет со своим инвентарем и чистящими средствами
  • Поддерживающая, генеральная или уборка после ремонта
  • Большой выбор дополнительных опций: от мойки окон до мытья люстр

Рассчитать стоимость

Доставка вещей и переезд

Через сервис можно заказать услугу переезда и перевозки вещей по всей стране, безопасно и с прозрачным расчётом стоимости.

  • Гарантия — перевозчик страхует ваши вещи
  • Возможность выбора упаковки
  • Оплата за результат

Рассчитать стоимость

Дизайн-проект

Если вы планируете начать ремонт, на Домклик также можно получить готовое интерьерное решение. Дизайн-проект интерьера может включать чертежи, визуализацию, спецификацию мебели, освещения и отделочных материалов.

  • Проверенные исполнители
  • Персональный менеджер
  • Безопасная оплата

Рассчитать стоимость дизайн-проекта

Оценка рыночной стоимости вашей недвижимости

Так вы будете в курсе цен на недвижимость и того, сколько стоит ваш объект или объекты прямо сейчас. Домклик сравнивает квартиру с похожими вариантами в объявлениях и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в СберБанке. В отчёте рыночной цены учитывается адрес, характеристики дома, этаж и ремонт квартиры.

Помощь юриста

Сервис позволяет людям из любой точки России получать профессиональные юридические консультации по вопросам, связанным с недвижимостью.

В том числе:

  • жилищные вопросы (ЖКХ, залив квартиры)
  • судебные споры (оспаривание сделки)
  • раздел имущества (споры по общему имуществу, расторжение брака, определение долей супругов)
  • участок и строительство (взыскание неустойки, узаконивание постройки, споры по границам участка)

А ещё в разделе Помощь юриста можно оформить анализ и составление процессуальных документов, например, заявлений, исков, обращений, или попросить шаблон документа.

Узнать больше об услуге

Доступ к личному кабинету заёмщика по ипотеке

Если у вас есть ипотека СберБанка, то вы сможете заказывать и получать справки об остатке долга по ипотеке, оформлять страховки, получать отчеты об оценке, проверять статусы снятия обременения и так далее — все самые востребованные ипотечные опции Сбера собраны в одном месте для каждого ипотечного объекта.

Страхование недвижимости

Чтобы защитить своё имущество от самых распространённых рисков, можно приобрести страховой полис в разделе Моя недвижимость на Домклик.

Страховка поможет восстановить ремонт в квартире или доме в случае происшествия, и вам не придётся платить крупную сумму из своего кармана.

  • Расширенный набор рисков
  • Онлайн оформление
  • Персональный подход
  • Страховые выплаты до 6 млн рублей

Можно выбрать удобный для вас формат оплаты полиса — раз в месяц, раз в 3 месяца или раз в год. 

Оформить страховку онлайн

Сделки с недвижимостью любой специфики

В разделе Моя Недвижимость доступны все сервисы Домклик, которые связаны с куплей-продажей и арендой жилья (долгосрочной и посуточной).

Органайзер заметок

Добавляйте недвижимость, которую вы эксплуатируете — снимаете, сдаете, купили, живете — и храните данные по ним в одном месте. Фото, пароль от домофона, пароль от Wi-Fi, счета за коммунальные услуги, показания счетчиков, заметки по ремонту, строительные сметы — всё, что хотите.

Что ещё умеет сервис Моя Недвижимость

Кроме всего перечисленного, в разделе Моя Недвижимость можно посмотреть актуальную информацию о доме, узнать контакты управляющей компании, оплатить услуги ЖКХ по QR-коду и внести показания счётчиков.

Также скоро в Моей Недвижимости появятся новые опции, которые позволят эффективно решать бытовые вопросы, связанные с эксплуатацией жилых и коммерческих помещений.

В каких городах работает сервис

Услуга доступна на всей территории всей России. Просто добавьте адрес вашей недвижимости и получите пульт управления всеми домашними делами в одном месте.

Сколько стоит доступ к сервису Моя Недвижимость

Нисколько.

Доступ с сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов недвижимости. Одна съёмная квартира или десять квартир в собственности — не важно.

Как начать пользоваться сервисом

Сервис можно найти на сайте Домклик, а также в мобильном приложении Домклик.

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Аренда недвижимости
Коммунальные услуги
Город-миллионник
Владельцам квартир
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Комментарии4
А
Андрей М.
15 нояб 2024

Здравствуйте как можно организовать сотрудничество с вашим сервисом в плане оказанию услуг переездов грузчиков по республике Хакасия

Домклик
15 нояб 2024

Андрей М.Здравствуйте! Для решения этого вопроса, мы рекомендуем обратиться к менеджеру. О том, как получить консультацию менеджера Домклик PRO, рассказали в нашей статье.

А
Александр А.
28 сен 2024

Новостройки оценивает некорректно - стоимость квартиры 2024 года занижается почти в 2 раза.

Домклик
30 сен 2024

Александр А.здравствуйте! Сервис сравнивает недвижимость с похожими вариантами в объявлениях и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в СберБанке. В отчёте рыночной цены учитывается адрес, характеристики дома, этаж и ремонт квартиры.

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