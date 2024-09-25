Моя Недвижимость: сервис Домклик, который поможет управлять домашними делами
С помощью сервиса Моя Недвижимость от Домклик можно решить практически любые вопросы, связанные с эксплуатацией вашего жилья — от ремонта с нуля до переезда.
Также здесь можно узнать рыночную стоимость квартиры, заказать дизайн-проект или клининг, получить консультацию юриста по жилищным вопросам или сдать жильё в аренду. Доступ к сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов недвижимости.
В статье расскажем подробнее, как сервис Домклик поможет сделать ваш быт проще и превратить домашние дела в приятное приключение.
Сервис Моя Недвижимость — что это такое и как он работает
Всё просто. Добавляете объект в сервис Моя Недвижимость и решаете все вопросы с квартирой, апартаментами или домом в одном месте — с телефона или компьютера.
Можно добавить сразу несколько объектов: например, квартиру, в которой вы живете, и квартиру, предназначенную для сдачи в аренду.
Кому сервис будет особенно полезен
Сервис пригодится всем, кто живёт в многоквартирном или частном доме на территории РФ — владеет квартирой, сдаёт или арендует жильё.
Особенно полезен сервис Моя Недвижимость будет тем, кто владеет или управляет несколькими жилыми или коммерческими помещениями — ведь вся информация по ним будет храниться в одном месте.
Моя Недвижимость — что умеет сервис
Сервис позволяет управлять всеми домашними делами с телефона, буквально за пару кликов. Теперь вы можете найти подрядчиков для ремонта, заказать химчистку, клининг, доставку вещей при переезде, вызвать сантехника, электрика или сборщика мебели.
Сейчас Моя Недвижимость включает в себя несколько полезных бытовых и финансовых сервисов.
Ремонт квартир и домов
Одной из главных возможностей сервиса является поиск проверенных подрядчиков для капитального или косметического ремонта жилых помещений. Вам нужно только выбрать тип работ и указать метраж.
- Проверенные строительные бригады с сильным портфолио
- Индивидуальный подбор подрядчика
- Возможность заказать дизайн-проект, услугу строительного контроля и технадзора
- Персональный менеджер
- Безопасная поэтапная оплата и работа по договору
Мастер на час
В разделе Моя Недвижимость можно заказать услугу текущего ремонта, если в квартире есть проблемы с канализацией, электрикой или бытовой техникой.
- Установка крана, раковины, ванны, прокладка проводки, сборка мебели, установка светильников
- Возможность заказать услугу мелкого ремонта по части электрики, сборки мебели, смены замков и т.д.
- Оплата за результат
Химчистка и стирка вещей
Самый простой способ привести в порядок одежду, обувь, аксессуары, постельное бельё или шторы — заказать услугу химчистки прямо в приложении Домклик. Выберите нужный тип чистки, укажите количество вещей и адрес, и ваша одежда будет доставлена в химчистку и обратно.
- Проверенные партнёры — все компании проходят финансовую, юридическую и репутационную проверки
- Чистка производится с использованием безопасных средств и профессионального оборудования
- Оплата услуги после выполнения заказа
Уборка разной сложности
Клининг — это ещё одна возможность, которую предоставляет сервис Моя Недвижимость. Здесь можно указать параметры уборки, сравнить предложения нескольких клининговых компаний и выбрать подходящую услугу.
- Опытные и проверенные клинеры
- Клинер приедет со своим инвентарем и чистящими средствами
- Поддерживающая, генеральная или уборка после ремонта
- Большой выбор дополнительных опций: от мойки окон до мытья люстр
Доставка вещей и переезд
Через сервис можно заказать услугу переезда и перевозки вещей по всей стране, безопасно и с прозрачным расчётом стоимости.
- Гарантия — перевозчик страхует ваши вещи
- Возможность выбора упаковки
- Оплата за результат
Дизайн-проект
Если вы планируете начать ремонт, на Домклик также можно получить готовое интерьерное решение. Дизайн-проект интерьера может включать чертежи, визуализацию, спецификацию мебели, освещения и отделочных материалов.
- Проверенные исполнители
- Персональный менеджер
- Безопасная оплата
Рассчитать стоимость дизайн-проекта
Оценка рыночной стоимости вашей недвижимости
Так вы будете в курсе цен на недвижимость и того, сколько стоит ваш объект или объекты прямо сейчас. Домклик сравнивает квартиру с похожими вариантами в объявлениях и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в СберБанке. В отчёте рыночной цены учитывается адрес, характеристики дома, этаж и ремонт квартиры.
Помощь юриста
Сервис позволяет людям из любой точки России получать профессиональные юридические консультации по вопросам, связанным с недвижимостью.
В том числе:
- жилищные вопросы (ЖКХ, залив квартиры)
- судебные споры (оспаривание сделки)
- раздел имущества (споры по общему имуществу, расторжение брака, определение долей супругов)
- участок и строительство (взыскание неустойки, узаконивание постройки, споры по границам участка)
А ещё в разделе Помощь юриста можно оформить анализ и составление процессуальных документов, например, заявлений, исков, обращений, или попросить шаблон документа.
Доступ к личному кабинету заёмщика по ипотеке
Если у вас есть ипотека СберБанка, то вы сможете заказывать и получать справки об остатке долга по ипотеке, оформлять страховки, получать отчеты об оценке, проверять статусы снятия обременения и так далее — все самые востребованные ипотечные опции Сбера собраны в одном месте для каждого ипотечного объекта.
Страхование недвижимости
Чтобы защитить своё имущество от самых распространённых рисков, можно приобрести страховой полис в разделе Моя недвижимость на Домклик.
Страховка поможет восстановить ремонт в квартире или доме в случае происшествия, и вам не придётся платить крупную сумму из своего кармана.
- Расширенный набор рисков
- Онлайн оформление
- Персональный подход
- Страховые выплаты до 6 млн рублей
Можно выбрать удобный для вас формат оплаты полиса — раз в месяц, раз в 3 месяца или раз в год.
Сделки с недвижимостью любой специфики
В разделе Моя Недвижимость доступны все сервисы Домклик, которые связаны с куплей-продажей и арендой жилья (долгосрочной и посуточной).
Органайзер заметок
Добавляйте недвижимость, которую вы эксплуатируете — снимаете, сдаете, купили, живете — и храните данные по ним в одном месте. Фото, пароль от домофона, пароль от Wi-Fi, счета за коммунальные услуги, показания счетчиков, заметки по ремонту, строительные сметы — всё, что хотите.
Что ещё умеет сервис Моя Недвижимость
Кроме всего перечисленного, в разделе Моя Недвижимость можно посмотреть актуальную информацию о доме, узнать контакты управляющей компании, оплатить услуги ЖКХ по QR-коду и внести показания счётчиков.
Также скоро в Моей Недвижимости появятся новые опции, которые позволят эффективно решать бытовые вопросы, связанные с эксплуатацией жилых и коммерческих помещений.
В каких городах работает сервис
Услуга доступна на всей территории всей России. Просто добавьте адрес вашей недвижимости и получите пульт управления всеми домашними делами в одном месте.
Сколько стоит доступ к сервису Моя Недвижимость
Нисколько.
Доступ с сервису бесплатный для всех пользователей вне зависимости от количества добавленных объектов недвижимости. Одна съёмная квартира или десять квартир в собственности — не важно.
Как начать пользоваться сервисом
Сервис можно найти на сайте Домклик, а также в мобильном приложении Домклик.
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Александр А.здравствуйте! Сервис сравнивает недвижимость с похожими вариантами в объявлениях и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в СберБанке. В отчёте рыночной цены учитывается адрес, характеристики дома, этаж и ремонт квартиры.