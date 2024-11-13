Спрос на ипотеку в Москве в октябре вырос почти на четверть
Жители Москвы в прошлом месяце оформили в Росреестре 11,9 тыс. ипотечных договоров на новостройки и вторичку. Это на 23,7% больше, чем в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.
«В октябре 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 900 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что превышает результат сентября текущего года (9 620) на 23,7%», — говорится в сообщении.
По словам руководителя управления Игоря Майданова, положительная динамика связана со спросом, который сформировался на фоне исчерпания лимитов по «Семейной ипотеке», а также сниженными ценами на вторичку.
При этом всего в январе-октябре этого года в Москве оформили 100,79 тыс. ипотечный договоров. Это на 13,4% меньше, чем за тот же период 2023-го, но на 13,7% больше, чем в 2022-м.
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