Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать

Спрос на ипотеку в Москве в октябре вырос почти на четверть

Новости
13 нояб 2024
342
Спрос на ипотеку в Москве в октябре вырос почти на четверть

Жители Москвы в прошлом месяце оформили в Росреестре 11,9 тыс. ипотечных договоров на новостройки и вторичку. Это на 23,7% больше, чем в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

«В октябре 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 900 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости, что превышает результат сентября текущего года (9 620) на 23,7%», — говорится в сообщении.

По словам руководителя управления Игоря Майданова, положительная динамика связана со спросом, который сформировался на фоне исчерпания лимитов по «Семейной ипотеке», а также сниженными ценами на вторичку.

При этом всего в январе-октябре этого года в Москве оформили 100,79 тыс. ипотечный договоров. Это на 13,4% меньше, чем за тот же период 2023-го, но на 13,7% больше, чем в 2022-м.

Материалы по теме:

Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Сохранится ли такая динамика, по вашему мнению?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
П
Пользователь
14 нояб 2024

не думаю

Домклик
15 нояб 2024

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Рекомендуем
Спрос на вторичное жилье растет быстрыми темпами — исследование Домклик
12 нояб 2024
12K
Ипотека по сниженной ставке и скидки на новостройки в Зелёный день на Домклик
19 нояб 2024
43K
Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
25 окт 2024
82K
Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
30 окт 2024
3K
Актуальное
Эксперты назвали города России с самым высоким качеством жизни
сегодня 09:27
275
В Росреестре рассказали, жители каких регионов чаще всего покупали недвижимость в Москве
вчера 16:03
411
Домклик назвал районы Москвы с самыми низкими ценами на новостройки
вчера 14:50
717
Горнолыжные курорты России: во сколько обойдётся снять жильё посуточно в 2025 году
вчера 14:00
516
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Перейти в канал