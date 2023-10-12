На старт «Арктической ипотеки» выделят 500 млн рублей
Для старта «Арктической ипотеки» планируют выделить 500 млн рублей на субсидирование процентной ставки. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
В свою очередь, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил договоренность с Минфином об источниках финансирования.
«Это не исчерпывающая цифра, она будет вноситься в рамках госпрограммы, ко второму чтению будем предлагать ее перераспределить», — уточнил Чекунков.
Ранее Домклик писал, что «Арктическую ипотеку» хотят расширить на врачей и учителей. Напомним, что президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября 2023 года запустить льготную «Арктическую ипотеку» под 2% для молодых семей.
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