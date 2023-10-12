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На старт «Арктической ипотеки» выделят 500 млн рублей

Дата публикации: 12 окт 2023
На старт «Арктической ипотеки» выделят 500 млн рублей

Для старта «Арктической ипотеки» планируют выделить 500 млн рублей на субсидирование процентной ставки. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

В свою очередь, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил договоренность с Минфином об источниках финансирования.

«Это не исчерпывающая цифра, она будет вноситься в рамках госпрограммы, ко второму чтению будем предлагать ее перераспределить», — уточнил Чекунков.

Ранее Домклик писал, что «Арктическую ипотеку» хотят расширить на врачей и учителей. Напомним, что президент России Владимир Путин поручил к 1 ноября 2023 года запустить льготную «Арктическую ипотеку» под 2% для молодых семей.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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