Как мы сдали квартиру через сервис Домклик: личный опыт
Антон поделился с нами историей поиска жильцов с помощью сервиса Домклик Аренда — как проходили показы, сколько времени занял весь процесс и как удалось сдать квартиру по цене выше рынка.
Почему мы решили сдавать жильё
Мы жили в одной квартире, накопили на первый взнос и купили в ипотеку однушку. Решили сдавать, чтобы перекрывать ипотечные платежи. Потом погасили ипотеку, продали однушку, а вырученную сумму использовали в качестве первого взноса для покупки ещё 2-х квартир в ипотеку.
Делаем так, чтобы ипотеку перекрывали арендные платежи. Сейчас уже часть платежей идет в накопление. На данный момент у нас три ипотечных кредита, планируем взять четвёртый.
Когда приходит премия или появляется другой дополнительный доход, всегда взвешиваем, как лучше использовать эти деньги — на погашение ипотеки или на покупку еще одной квартиры. В нашей семье это называется «завести курочку, несущую золотые яйца»: это метафора, с помощью которой я обучаю дочек финграмотности.
С учётом изменения цен и ставок выгоднее «завести ещё одну курочку». Если сумма накоплений небольшая, то приобрести жильё для сдачи в аренду можно и в другом регионе, так как порог входа может быть ниже. С учётом имеющихся возможностей даже ехать туда необязательно.
Подумываем о покупке квартиры в новостройке в Краснодаре, чтобы продать её, когда дом достроится и цены вырастут. Но можно и попробовать посдавать там, если жильё застраховать, а платежи проводить онлайн. Не вижу сложностей в том, чтобы, например, раз в год съездить, поменять арендатора или показать квартиру.
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Что с налогами
У нас в семье был большой страх по оплате налогов. Если честно, пока мы не стали погружаться в эту тему, даже не знали, что можно платить меньше 13%. Потом оформили самозанятость и стали платить налог на профессиональный доход — 4% при сдаче жилья физическим лицам.
Для нас это удобно, потому что я, как сотрудник банка, не могу заниматься коммерческой деятельностью. А самозанятость — это выход.
Сложно ли сдавать квартиру самостоятельно
Как правило, никаких сложностей не возникает. Разместить рекламу не составляет труда. Сегодня рынок больше ориентирован на хозяина, чем на гостя — нам обычно достаточно 2-3 показов, и арендатор находится.
Глобальных инцидентов не было за 8 с лишним лет ни разу. Случались поломки, но всё решалось спокойно. Трагических историй рассказать не могу.
Сейчас сдали квартиру через Домклик, понравился сервис по скорости. Выставили выше рынка и написали, что платим налоги, готовы юрлицам сдавать. 3 из 4 клиентов обратили на это внимание.
Первый — был гендиректором ООО, ему это было удобно, за его жильё могла платить компания. Ещё один кандидат, сотрудник банка, сказала: «Я умею считать деньги, с серыми платежами не хочу связываться. Мои интересы должны быть защищены».
Почему решили сдать через Домклик
Воспользовались сервисом по рекомендации знакомого. Решили попробовать, было интересно, что профессионалы сделают иначе, тем более, что цена вопроса чисто символическая за такой комплекс услуг — 1 500 рублей.
Что понравилось
- Мы не принимали звонки. Обычно ими засыпают, со всеми надо поговорить, на все вопросы ответить. Тут был только 1 созвон с менеджером — дальше всё решали в чате. Все моменты менеджеры обсуждали с жильцами сами.
- Любой вопрос решается в формате единого окна. С помощью сервиса можно внести корректировки в договор, согласовать время показов и профиль жильца.
- Мы получили консультацию по стоимости арендной ставки.
Как проходили показы
Порадовало то, что люди, которые приезжали на показ, не задавали вопросов. Менеджер уже разъяснил жильцам все спорные моменты.
Нам не пришлось испытывать неловкость, объясняя, что мы не готовы сдать квартиру со свежим ремонтом арендаторам, у которых есть маленькие дети или домашние питомцы.
А если нужно отказать человеку — это вызывает ещё больший дискомфорт. А тут всё сделали за нас. Я знал, что потенциальный арендатор, который приехал на показ, соответствует моим ожиданиям. Он приехал на показ с готовым решением снять мою квартиру, осталось познакомиться лично и ударить по рукам.
Как быстро нашли жильцов и по какой цене сдали
Наш объект — маленькая студия площадью 34 кв. метра, возле МКАДа, на окраине Москвы.
Нам удалось сдать её по цене выше рынка уже через день после размещения объявления. Были готовы согласиться на платёж в 50 000 рублей в месяц, решили поставить 53 000 рублей с прицелом на торг, но квартира улетела очень быстро.
Что было после сдачи квартиры
Менеджер подготовил договор аренды и помог составить опись имущества. После подписания договора объявление ушло в архив, на этом взаимодействие с сервисом закончилось.
Если жилец соберётся съезжать, я бы хотел снова обратиться за услугой подбора, причём заранее, чтобы не возникло простоя. Мне было бы удобно управлять сдачей 3 квартир онлайн.
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