На «Дальневосточную ипотеку» направят дополнительные средства
Правительство России намерено выделять дополнительные деньги на льготную программу «Дальневосточная ипотека», чтобы снизить нагрузку на банки. Об этом заявил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
По его словам, темпы роста сдачи жилья в ДФО за прошлый год опережают среднероссийские. Так, рост составил 11,9%, а всего в 2024-м ввели 4,7 млн кв. м жилья. В лидерах оказались Приморье, Якутия, Бурятия и Амурская область.
«Немалый вклад в этот процесс внесло решение президента о продлении "Дальневосточной ипотеки". Правительство планирует выделять дополнительные средства для снижения экономической нагрузки на банки в связи с этой деятельностью. Сейчас идет процесс уточнения по объему средств. В ближайшее время вопрос необходимо решить. Программа "Дальневосточная ипотека" будет продолжаться», — сказал Трутнев на совещании по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
«Дальневосточная ипотека» действует с 2019 года. В рамках нее граждане могут взять кредит на покупку квартиры в новостройке и частного дома с участком на Дальнем Востоке. Вторичку по программе можно приобрести на сельских территориях, в моногородах, на Чукотке и в Магаданской области.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Здравствуйте, по ДВИ возможно ли самостоятельное строительство? В Республике Саха (Яктуия), г.Якутск.
Владислав В.здравствуйте! С 24 января 2025 года Сбер открыл приём заявок на строительство жилого дома по госпрограммам с программой субсидирования. Подробнее рассказали в статье.
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Банки заморозили выдачу Дальневосточной ипотеки на строительство частных домов,когда планируете возобновить ипотеку по ИЖС? Хочу построить дом, а ипотеку не могу оформить.
Евгения М.здравствуйте! С 24 января 2025 года Сбер открывает приём заявок на строительство жилого дома по госпрограммам. Подробнее рассказали в статье.
Направят дополнительные средства, скоро внесут изменения только завтраками кормите, сколько можно ждать и так проблема с жильем так хотим купить уже что нибудь так не. 50% ПВ будьте добры, откуда у нас такие суммы?? Были бы не брали бы ипотеки, когда нам ожидать эти изменения??? Когда можно будет купить квартиру на вторичном рынке в сельской местности под 20,1 ПВ???
Прямая линия была еще в декабря и никто еще не пошевелился, только одно слышно ждите изменений😡
Елена Л.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Условие приобретения вторички по Дальневосточной ипотеке у юрлица или ИП в моногороде на Чукотке практически полностью закрыло возможность приобретения жилья для тех, кому оно действительно необходимо. Строительства первички нет. Встали покупки и продажи от слова совсем. И какой смысл в этой программе для жителей моногорода на Чукотке?
Наталья Ш.здравствуйте! Сожалеем, что условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
Мы переселенцы из зоны проведения СВО. Хотели купить квартиру по Арктической ипотеке в Мурманской области у физического лица на вторичном рынке. Сбербанк отказал, мотивируя тем, что можно только в новостройке или моногороде. Но по решению Минфина РФ 23-67393-01016-Р от 05.12.2024г. Я могу покупать на всей территории Мурманской области у физического лица на вторичном рынке.
Светлана К.здравствуйте! Напишите, пожалуйста, на эл. почту realty@domclick.ru: ваши ФИО, контактный номер телефона и ваш вопрос. Наши специалисты свяжутся с вами!