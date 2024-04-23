Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
778

Москвичи стали чаще использовать сервисы Сбера при сделках с недвижимостью без ипотеки

Дата публикации: 23 апр 2024
Москвичи стали чаще использовать сервисы Сбера при сделках с недвижимостью без ипотеки

В Москве растет популярность электронных сервисов Сбербанка для оформления сделок с недвижимостью без ипотеки. Речь о таких продуктах, как «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты».

Сервисом «Электронная регистрация», который позволяет оформить право собственности на жилье без посещения Росреестра и МФЦ, в 2023 году в Москве воспользовались более 108 тыс. раз. Это на 40 тыс. больше, чем годом ранее.

А услугой «Безопасные расчеты», с помощью которой можно удобно перевести деньги за недвижимость продавцу, — 91 тыс. раз (рост за год в 1,7 раза).

Для тех, кто хочет получить сразу две услуги, работает сервис «Регистрация и расчеты». Через него можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчеты между сторонами дешевле, чем оформлять их по отдельности. За 12 месяцев прошлого года этим сервисом в Москве воспользовались 86 тыс. раз.

«Услуга "Регистрация и расчеты" подходит тем, кто покупает или продает вторичную недвижимость, землю или дом с участком. В сделке могут участвовать только физлица и со стороны покупателя, и со стороны продавца», — рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Он напомнил, что менеджеры Домклик, со своей стороны, проверят недвижимость на юридическую чистоту, составят договор купли-продажи, акт приема-передачи и расписку.

Записаться на сделку в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Узнать больше о сервисе «Регистрация и расчеты»>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как получить справки и выписки из банка после оформления ипотеки
165K
Страхование недвижимости, жизни и здоровья: ответы на популярные вопросы
249K
Отчет об оценке: ответы на популярные вопросы
469K
Как получить упрощенный налоговый вычет с помощью Домклик: инструкция
662K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
39
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
887
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал