Москвичи стали чаще использовать сервисы Сбера при сделках с недвижимостью без ипотеки
В Москве растет популярность электронных сервисов Сбербанка для оформления сделок с недвижимостью без ипотеки. Речь о таких продуктах, как «Электронная регистрация» и «Безопасные расчеты».
Сервисом «Электронная регистрация», который позволяет оформить право собственности на жилье без посещения Росреестра и МФЦ, в 2023 году в Москве воспользовались более 108 тыс. раз. Это на 40 тыс. больше, чем годом ранее.
А услугой «Безопасные расчеты», с помощью которой можно удобно перевести деньги за недвижимость продавцу, — 91 тыс. раз (рост за год в 1,7 раза).
Для тех, кто хочет получить сразу две услуги, работает сервис «Регистрация и расчеты». Через него можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчеты между сторонами дешевле, чем оформлять их по отдельности. За 12 месяцев прошлого года этим сервисом в Москве воспользовались 86 тыс. раз.
«Услуга "Регистрация и расчеты" подходит тем, кто покупает или продает вторичную недвижимость, землю или дом с участком. В сделке могут участвовать только физлица и со стороны покупателя, и со стороны продавца», — рассказал вице-президент Сбербанка, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Он напомнил, что менеджеры Домклик, со своей стороны, проверят недвижимость на юридическую чистоту, составят договор купли-продажи, акт приема-передачи и расписку.
Записаться на сделку в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера.
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