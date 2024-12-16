Молодым семьям Ленинградской области возместят часть стоимости аренды жилья
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановления о дополнительной поддержке студенток, которые планируют материнство, и помощи с арендой жилья молодым семьям с детьми.
Единовременная выплата в 100 тыс. руб. вводится с 2025 года для женщин, обучающихся по очной форме, при постановке на медицинский учет и со сроком беременности не менее 12 недель, уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
Если у молодых родителей нет жилья в собственности, при рождении первого ребенка регион ежемесячно будет возмещать половину стоимости аренды, до 14 тыс. руб. А при рождении второго — 75%, до 21 тыс. руб. При этом возраст родителей не должен превышать 35 лет.
Обе выплаты начнут предоставлять со следующего года без учета критерия нуждаемости.
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