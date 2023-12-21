Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
4K

Единый статус многодетной семьи введут в России

Дата публикации: 21 дек 2023
Единый статус многодетной семьи введут в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству как можно скорее установить статус многодетной семьи на федеральном уровне.

«Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, для семей с таким статусом нужно предусмотреть льготы и гарантированную поддержку, единую для всех регионов. Принять такое решение необходимо оперативно, добавил президент.

Кроме того, Путин напомнил о существующих мерах поддержки для семей с детьми. Это развитие детского здравоохранения, льготные жилищные программы, налоговые вычеты на образование и лечение детей.

Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

Новости
Законы и регулирование рынка
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить региональный материнский капитал
125K
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
673K
Доля льготной ипотеки достигла рекордных 56% — исследование Домклик
4K
Многодетные семьи могут освободить от уплаты НДФЛ
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
38
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
884
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал