Единый статус многодетной семьи введут в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству как можно скорее установить статус многодетной семьи на федеральном уровне.
«Как мы и договаривались, нужно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Люди просят об этом, это справедливая просьба и справедливое требование», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, для семей с таким статусом нужно предусмотреть льготы и гарантированную поддержку, единую для всех регионов. Принять такое решение необходимо оперативно, добавил президент.
Кроме того, Путин напомнил о существующих мерах поддержки для семей с детьми. Это развитие детского здравоохранения, льготные жилищные программы, налоговые вычеты на образование и лечение детей.
Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям