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Многодетным продлят субсидию в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки

Дата публикации: 09 янв 2024
Многодетным продлят субсидию в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки

Правительство собирается продлить действие выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Планируется… по поручению президента продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки», — приводятся на сайте правительства слова Мишустина.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, сделать это должны в первом квартале.

Кроме того, как заявил глава правительства, в планах закрепить единый правовой статус многодетных, а также социальные гарантии для них.

В конце декабря президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Он отметил, что для таких семей нужно предусмотреть льготы и гарантированную поддержку, единую во всех регионах.

Читайте также: Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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