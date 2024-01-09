Многодетным продлят субсидию в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки
Правительство собирается продлить действие выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Планируется… по поручению президента продлить действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка, которую можно направить на погашение ипотеки», — приводятся на сайте правительства слова Мишустина.
По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, сделать это должны в первом квартале.
Кроме того, как заявил глава правительства, в планах закрепить единый правовой статус многодетных, а также социальные гарантии для них.
В конце декабря президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно установить статус многодетной семьи на федеральном уровне. Он отметил, что для таких семей нужно предусмотреть льготы и гарантированную поддержку, единую во всех регионах.