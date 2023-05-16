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Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» появится в России в 2023 году

Дата публикации: 16 мая 2023
Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» появится в России в 2023 году

Мобильное приложение для управления коммунальными услугами и проведения общих собраний собственников «Госуслуги.Дом» появится во всех регионах России в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщил замруководителя Минцифры Дмитрий Огуряев.

«Наша минимальная цель на конец 2023 года — 1 млн пользователей», — рассказал он, выступая в Совете Федерации.

Пользуясь приложением, жители смогут видеть все счета за ЖКУ, передавать показания счётчиков, оплачивать коммунальные услуги, обращаться в управляющие компании. Через приложение будут рассылать уведомления о запланированном общем собрании собственников и его итогах и информировать о сезонном отключении горячей воды.

Помимо этого, можно будет организовать чат жильцов в VK Messenger, доступ к которому будут иметь сотрудники коммунальных организаций, чтобы оперативно реагировать на жалобы.

По задумке правительства, задача приложения не только повысить комфорт людей, но и вовлечь их в процесс принятия решения, «чтобы они чувствовали себя хозяевами своего дома».

Сейчас приложение тестируется в Белгородской, Калужской, Омской и Челябинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

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Коммунальные услуги
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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