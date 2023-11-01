Построить дом: тенденции рынка загородной недвижимости на Дальнем Востоке
Всё больше семей сегодня выбирают переехать из шумного города в уютный загородный дом. Доступная земля, небольшой пакет документов для ипотечного кредитования и новые технологии быстрого строительства сделали эту мечту реальностью.
Почему внимание покупателей смещается с квартир в сторону загородных домов — рассказали эксперты центра недвижимости и ипотеки «Этажи».
Льготная ипотека
Всего несколько лет назад были разработаны доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства, а условия по льготным ипотечным программам сделали такими же, как и для квартир. Сейчас в рамках господдержки получить кредит на строительство или приобретение дома стало проще.
По каким льготным программам можно оформить ипотеку на ИЖС:
Также в 2023 году в Сбере появилась возможность оформить ипотеку на строительство в упрощённом порядке — без дополнительного обеспечения на период стройки. Строить можно как с подрядчиком, так и своими силами. Обязательное условие выдачи ипотеки — подтверждение хода строительства фотоматериалами.
Стоит как однокомнатная квартира
По данным агентства недвижимости и ипотеки «Этажи», средняя стоимость участков за Владивостоком составляет 80–100 тыс. рублей за 100 кв. м, а средняя стоимость строительства дома — 50–70 тыс. за 1 кв. м.
При этом 1 квадрат в однокомнатной квартире в новостройке в пределах города Владивосток в среднем стоит 160 тысяч рублей.
Соответственно, дом можно построить за те же деньги, что и купить 1-комнатную квартиру. При этом выбирая загородный дом, семья получает свою огороженную территорию, удалённость от соседей, удобную планировку и всегда свободное парковочное место или даже гараж.
Быстрое строительство
Развитие сферы строительства, появление качественных материалов, удобных в монтаже, позволяет сократить время возведения дома. Сейчас при строительстве используются не только кирпич и дерево, но и различные модификации бетона. К примеру, полистиролбетонные блоки позволяют получить легкие стены, а за счёт газа в своих пузырьках он не пропускает холод. К тому же такой материал обеспечивает отличную шумоизоляцию.
Всё большую популярность набирает услуга строительства дома под ключ. В таком случае процесс строительства займёт меньше времени и усилий, так как все процессы, как правило, уже налажены, и нужно только согласовывать ключевые решения.
Средний срок постройки дома под ключ — 2,5–4 месяца.
Инфраструктура
Недалеко от Владивостока или даже в его пределах появляются небольшие благоустроенные коттеджные поселения. На Де-фризе, Садгороде, Шаморе, Весенней можно выбрать участок возле моря или речки, в лесу или курортной зоне, при этом дорога на машине до города чаще всего будет занимать не более 30-40 минут.
Во многих строящихся коттеджных поселках соблюдают единый стиль, благоустраивают парки, ограждают территорию для отдыха и устанавливают камеры. В то же время удалённые коттеджные поселки могут иметь необходимую инфраструктуру для комфортной жизни: школы, магазины, аптеки, спортивные комплексы.
Но, пожалуй, самое главное в коттеджных посёлках — готовые новые коммуникации, то есть на участках уже подведено электричество и водоснабжение.
Как правило, здесь есть и сервисная компания (по аналогии с управляющей компанией в многоквартирном доме), которая обеспечивает чистоту и порядок, уборку снега зимой, покос травы летом, вывоз мусора, а также помогает решать различные коммунальные вопросы.
Каким бы ни был выбор — строить самостоятельно или с подрядчиком под ключ, в ипотеку или без неё — сейчас эти процессы занимают меньше времени и сил относительно прошлых лет.