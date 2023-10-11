«Дальневосточный гектар» получили 125 тыс. россиян
Земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» получили 125 тыс. граждан России. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
По его словам, «Дальневосточной ипотекой» воспользовались 84 тыс. семей, а «Дальневосточный гектар» для ИЖС и других целей получили 125 тыс. россиян.
«Начали программу выделения доступного арендного жилья со сниженной арендной ставкой. Первые квартиры будут сданы в декабре 2023 года», — подчеркнул Трутнев.
Одной из важнейших целей вице-премьер назвал увеличение числа жителей на Дальнем Востоке. Трутнев также отметил снижение темпов оттока населения. Кроме того, по его словам, на Дальний Восток стали приезжать больше студентов из других регионов.
Что такое «Дальневосточный гектар»
Программа «Дальневосточный гектар» заработала в июне 2016 года. По ней любой гражданин России, а также соотечественники, которые добровольно переселяются при государственной поддержке, имеют право получить землю на Дальнем Востоке бесплатно. Участок можно выбрать в одном из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Это:
- Чукотский автономный округ;
- Амурская область;
- Магаданская область;
- Сахалинская область;
- Еврейская автономная область;
- Забайкальский край;
- Камчатский край;
- Приморский край;
- Хабаровский край;
- Республика Бурятия;
- Республика Саха (Якутия).
Ранее Домклик писал, что «Дальневосточную ипотеку» предложили выдавать всем работающим россиянам до 36 лет.