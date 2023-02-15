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Новости
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Минтруд РФ предложил новый способ использования маткапитала

Дата публикации: 15 фев 2023
Минтруд РФ предложил новый способ использования маткапитала

Проект нового закона предполагает возможность использовать материнский капитал на реконструкцию домов на несколько семей, а также на строительство дополнительных пристроек.

В пояснительной записке к проекту отметили, что его разработали в ответ на решение Конституционного судапо делу жительницы Архангельской области, которая получила отказ на использование маткапитала для ремонта квартиры в двухквартирном одноэтажном жилом доме и сооружение пристройки для расширения жилплощади. Суд посчитал, что отказ законен, так как жильё заявительницы не относилось к категории ИЖС.

На сегодняшний день возможности использования материнского капитала ограничены строительством индивидуального жилого дома (ИЖС) или его реконструкцией.

По мнению Конституционного суда и авторов законопроекта такие возможности «нарушают принципы равенства и справедливости», так как, согласно Жилищному кодексу, к жилым помещениям относятся как жилые дома, так и части жилого дома, квартиры и их части, комнаты. 

«Законопроект направлен на защиту прав и интересов ребенка (детей), гарантируемых ему (им) Конституцией Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект законопроекта предлагает дать возможность потратить субсидию на реконструкцию любого из вышеперечисленных типов жилья. 

Предлагается и дополнительная возможность: разрешить использовать маткапитал на сооружение пристроек к зданиям.

Тратить материнский капитал на реконструкцию других объектов, как и в случае с ИЖС, предлагают при соблюдении ряда требований. Одно из главных — объект оформлен в собственность семьи не раньше 1 января 2007 года, когда начал действовать закон о материнском капитале.

Напомним, что с 1 февраля 2023 года материнский капитал был проиндексирован: за первого ребёнка семья получает 586 900 рублей, за второго — 775 600 рублей и 189 500 рублей за второго, если семья получила материнский капитал за первенца.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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