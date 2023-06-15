Минстрой России допустил модернизацию семейной ипотеки
Минстрой России будет предлагать дополнительные меры поддержки ипотеки после наблюдений за рынком. Возможны изменения в семейной ипотеке. Об этом сообщил замглавы министерства Никита Стасишин.
«Будем смотреть на баланс спроса и предложения, и в ближайшее время формулировать, если это будет необходимо, дополнительные меры поддержки, чтобы не снизить объем выдачи ипотеки. <...> Может быть, будут предложения по модернизации льготной семейной ипотечной программы», — рассказал Стасишин в интервью телеканалу НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, программу нужно делать более адресной, чтобы воспользоваться льготами могли разные семьи: и молодые, и многодетные семьи, и семьи, где воспитываются один-два ребёнка.