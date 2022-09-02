Как семье выбрать недвижимость и не совершить ошибку: мнение эксперта
Каждый жизненный этап человека сопровождается изменениями жилищных условий: будь то взросление и переезд от родителей, получение высшего образования, поиск и смена работы, развитие отношений в паре, появление детей и даже экзистенциальный кризис. На каждом из этапов менять жилье людей мотивируют самые разные вещи.
Потребности в недвижимости у любой семьи тоже связаны с её жизненными циклами. О том, что движет семьями при смене жилья, что важно учесть, чтобы избежать ошибок и не пожалеть о своем выборе, — специально для читателей Домклик рассказал эксперт в сфере недвижимости, старший партнер сети офисов Vysotsky Estate Сергей Смирнов.
Как жизненный цикл семьи влияет на выбор недвижимости
Жизненные циклы среднестатистической семьи, в которой супруги состоят в браке не менее 25 лет, можно разбить на четыре этапа:
- молодая семья без детей или с одним маленьким ребёнком
- зрелая семья с двумя детьми — школьником и младшим школьником
- семья со взрослыми детьми — выпускниками школы или института
- пожилая пара
От того, какой этап проживает семья, зависит выбор жилья и формат сделок с недвижимостью. Так, молодая пара, как правило, сначала арендует квартиру. С появлением первого ребенка уже покупает свое первое жилье. А затем увеличивает жилую площадь, одновременно продавая и покупая квартиру.
Но здесь возможны разные ситуации. Например, пара может получить наследную квартиру или сразу купить квартиру большой площади.
Мотивы при выборе недвижимости
Можно выделить четыре базовых мотива людей при выборе недвижимости. Это эго, комфорт, безопасность и забота о близких.
Эго
Эго заставляет стремиться к покупке статусной недвижимости определённого класса и качества, желательно ближе к центральной или престижной части города или района. Так человек посредством покупки недвижимости хочет получить восхищение, и комфорт в этом случае мало волнует. Его устраивает шумная городская жизнь в эпицентре престижного городского квартала.
Если человек-эго покупает загородный дом, то для него важна престижность направления или коттеджного посёлка. При этом у него не всегда есть деньги, но он готов брать займы ради реализации своих целей. Для него ценно, чтобы дети непременно учились в престижной школе или вузе, поэтому и недвижимость часто выбирается по принципу близости к таким учебным заведениям.
Комфорт
Человек-комфорт стремится к тишине и спокойствию. Ему хочется минимизировать бытовые проблемы. Например, избежать конфликтов детей из-за деления комнаты и обеспечить каждому своё личное пространство. Также не менее ценно наличие вокруг полноценной инфраструктуры: паркинга, магазинов, детских площадок, фитнес-центров, и, конечно, школ — такой человек стремится сэкономить свои время и энергию, и, чтобы не возить детей в школу, она должна находиться рядом.
Если это загородный дом, то для человека-комфорт он должен быть долговечным, а вокруг должно быть тихо и уютно. При этом чаще он выберет дом или квартиру с отделкой, потому что не хочет мучаться с ремонтом.
Безопасность
Людям, для которых главный мотив — безопасность, важно, чтобы сделка была проверена, а инвестиция —предсказуема. Дом — только охраняемый консьержем, район — некриминальный, на пути до школы ребёнка не должно быть ни одной проезжей части. Крайне важно, какими будут соседи. Также необходимо, чтобы с документами на недвижимость всё было в порядке: впоследствии так можно продать квартиру максимально выгодно.
Если это загородный дом, то рядом должен быть пункт охраны, а вокруг дома должен быть выстроен забор —максимально высокий и надёжный.
Забота о близких
Сильно обеспокоенные заботой о близких люди, как правило, готовы на все, чтобы обеспечить комфорт для детей и родственников. Поэтому такие люди стремятся перевезти маму, папу, сестру, братьев куда-то поблизости.
Огромную роль при выборе недвижимости играют потребности и увлечения ребенка, поэтому часто они будут выбирать дом рядом со спортивным комплексом, где проходят тренировки, бассейном, музыкальной школой, при этом квартира может быть не всегда высокого качества. В будущем, когда ребенок поступает в университет в другом городе, такие семьи продают свою прежнюю квартиру и переезжают туда же, а когда он обзаводится парой, стремятся разменять свое жилье, чтобы купить новоиспеченной семье отдельную квартиру, и желательно в соседнем подъезде, чтобы помогать растить будущих внуков.
Примеры типичных ошибок
Но мотивы не всегда могут привести к правильным решениям. Приведем несколько типичных ошибок.
Первый пример. Семья — родители и один ребёнок — ждет пополнение и планирует расширение площади. Бюджет позволяет купить в этом районе только двухкомнатную квартиру, то есть из площади в 38 м2 переехать в 52 м2. По сути, пространство расширится всего на 14 м2. Можно переехать в соседний район, чуть дальше от центра и в трёхкомнатную квартиру, но старший ребёнок учится в этом районе в престижной школе. Здесь родители совершают ошибку: в этот момент они не думают о втором ребенке и забывают, что со временем детям понадобятся разные комнаты.
Второй пример. Семья с тремя детьми — 6, 11 и 17 лет — живёт в трёхкомнатной квартире. Старшему, по мнению родителей, нужна отдельная комната, и они решают купить четырехкомнатную квартиру. Ошибка в данном случае заключается в том, что через три года старший ребёнок съедет на отдельную площадь, поскольку захочет самостоятельной жизни, а еще через пять — съедет и второй ребёнок. В результате через 7–8 лет встанет вопрос: зачем столько комнат на троих?
Третий пример. Молодая семья без детей хочет престижную квартиру в центре и по бюджету может позволить себе здесь квартиру площадью 45 м2. Но если пара планирует завести ребенка, такой вариант окажется неподходящим: в центре могут быть проблемы со школами, дороговизной платных поликлиник и отсутствием зеленых зон для прогулок с детьми.
Пятый пример. Семья с двумя детьми строит дом, и отец семьи рассуждает так: раз двое детей, значит, нужно больше спальных комнат, потому что будут приезжать и дети с внуками, и друзья. Решено строить дом площадью 500 м2. Но дети вырастают, в дом никто не ездит, и родители живут вдвоем в огромном доме и тратят много средств на его обслуживание. А при продаже оказывается, что треть вложенных денег не вернуть — слишком мало желающих платить за такое количество комнат.
Покупка недвижимости — серьезное решение. Конечно, чаще люди действуют только из лучших побуждений, но иногда наши мотивы могут привести к неверным решениям.
Чтобы не допустить ошибок, важно оценить, насколько эти мотивы и потребности, актуальные в данный момент, сопоставимы с финансовыми возможностями и учитывают будущие циклы жизни. Надеемся, что эта статья поможет вам выбрать максимально комфортное и практичное жилье и избежать возможного разочарования в будущем.