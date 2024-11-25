Минстрой проследит за ценами на услуги риелторов в ИЖС
Важно не допустить завышенной стоимости риелторских услуг на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС) после введения эскроу-счетов. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.
«Еще один момент, которым мы уже начали заниматься и продолжим совместно заниматься и впредь, — это услуги риелторов в сегменте ИЖС», — сказал он в ходе круглого стола «Итоги года в малоэтажном строительстве России».
Как уточнил Стасишин, напрямую регулировать эту сферу не будут. Однако, по его словам, нужно не допустить завышения стоимости риелторских услуг на новом рынке.
Закон, который распространит механизм эскроу-счетов на ИЖС, вступит в силу 1 марта 2025 года. Деньги на таком счете будут заморожены до передачи объекта заказчику.
Кроме этого, замглавы Минстроя заявил, что в России принимают много документов, которые позволят запустить механизм эскроу в ИЖС бесшовно. Стасишин рассказал, что власти работают над рядом поправок, которые сделают этот рынок более эффективным и безопасным — в том числе для производителей.
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Наталья Л.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Добрый. Хотя я и сам работаю в этой сфере- 95 % клиентов не отказываются от услуг по предложенным ценам. Были - для которых 50-100т.рублей было много, при стоимости квартиры 7млн.