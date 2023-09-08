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Минстрой оценит необходимость налогового вычета на покупку жилья

Дата публикации: 08 сен 2023
Минстрой оценит необходимость налогового вычета на покупку жилья

Министерство строительства утвердило порядок оценки эффективности налоговых вычетов на покупку недвижимости. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Налоговая льгота считается востребованной, в случае если ей воспользовались не менее 30% плательщиков от их общего количества», — отмечается в документе.

Заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова поделилась с Известиями мнением о том, что налоговый вычет — это полезный инструмент для поддержки россиян. При этом целесообразность пересмотра она видит при покупке квартиры по программам с господдержкой, когда государство несет затраты на субсидирование процентных ставок.

По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, если налоговый вычет не является сильно востребованным, то необходимо лучше информировать людей о такой возможности, а не отменять ее.

Читайте также: Как получить налоговый вычет после покупки квартиры в ипотеку

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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