Минстрой оценит необходимость налогового вычета на покупку жилья
Министерство строительства утвердило порядок оценки эффективности налоговых вычетов на покупку недвижимости. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Налоговая льгота считается востребованной, в случае если ей воспользовались не менее 30% плательщиков от их общего количества», — отмечается в документе.
Заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова поделилась с Известиями мнением о том, что налоговый вычет — это полезный инструмент для поддержки россиян. При этом целесообразность пересмотра она видит при покупке квартиры по программам с господдержкой, когда государство несет затраты на субсидирование процентных ставок.
По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, если налоговый вычет не является сильно востребованным, то необходимо лучше информировать людей о такой возможности, а не отменять ее.