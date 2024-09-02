Сельская ипотека в 2024 году: ответы на популярные вопросы
Рассказываем подробнее об условиях Сельской ипотеки — кто может воспользоваться программой, на какие цели выдаётся льготный кредит и как его получить.
На текущий момент приём заявок и выдача кредитов по программе Сельская ипотека приостановлен в связи с исчерпанием лимитов.
О возобновлении приёма заявок мы сообщим дополнительно.
Что такое Сельская ипотека
Сельская ипотека — это льготная ипотечная программа, которая начала работать в России зимой 2020 года в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий.
Кредит можно получить на покупку или строительство жилого дома на приграничных сельских территориях России — кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В 2023 году программу расширили на приобретение квартир в опорных населённых пунктах. Подробнее на этом вопросе остановимся ниже.
Условия Сельской ипотеки
- Первоначальный взнос составляет от 20,1% стоимости приобретаемого жилья или строительства, можно использовать материнский капитал
- Сумма кредитования — до 6 млн рублей
- Срок — до 25 лет
- Процентная ставка — не более 3% годовых (0,1% на приграничных территориях)
По условиям программы, Сельскую ипотеку могут оформить оба супруга на один объект — тогда сумма кредита будет увеличена до 12 млн рублей. Однако размер минимального первоначального взноса в таком случае тоже вырастет. Каждому из супругов нужно будет подтверждать первый взнос в размере не менее 20,1% стоимости недвижимости.
На что можно потратить льготный кредит
Покупка готового дома как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом возраст объекта не должен превышать:
- 3 года — при покупке у юридического лица или ИП
- 5 лет — при покупке у физического лица
Приобретение строящегося дома. В роли продавца должен выступать застройщик — ИП или юридическое лицо. Сделка оформляется посредством заключения договора купли-продажи, в соответствии с которым подрядная организация обязуется в течение 24 месяцев передать покупателю дом с земельным участком.
Строительство жилого дома по договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. С 2023 года также допускается выдача кредита на строительство своими силами с использованием готовых домокомплектов отечественных производителей. Дополнительно по программе также можно приобрести земельный участок.
Срок строительства независимо от его способа не должен превышать 24 месяца с даты выдачи кредита.
Если дом приобретается по Сельской ипотеке, важно, чтобы он был пригоден для постоянного проживания и подключен к инженерным сетям. В доме должны работать электро- и водоснабжение, отопление, водоотведение или канализация. Это обязательное условие программы.
Дополнительные требования предъявляются к минимальной площади объекта — она должна соответствовать нормам площади на одного человека, установленным местными властями.
Аналогичные требования действуют и в отношении дома, который планируется построить. Возможность подключения коммуникаций подтверждается письмами из ресурсоснабжающих организаций, соответствие нормам площади проверяется исходя из проекта будущего дома.
Покупка квартиры в новостройке или строящемся многоквартирном доме не выше 5 этажей у застройщика (первого собственника) на территории опорного населённого пункта.
Какие поселки подпадают под Сельскую ипотеку
Недвижимость, которую можно приобрести или построить по Сельской ипотеке, должна располагаться на сельских территориях, агломерациях, на сельских приграничных территориях или в опорных населенных пунктах (если речь о покупке квартиры).
Давайте рассмотрим каждую из этих категорий подробнее.
Сельские территории — поселения или межселенные территории, которые объединены общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, которые входят в состав внутригородских муниципальных образований города Севастополь, рабочие поселки, наделенные статусом или входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов.
Сельские агломерации — сельские территории, поселки городского типа и малые города с численностью до 30 тыс. человек. В их число не входят внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования Московской области.
>>Смотреть список сельских территорий и агломераций, подходящих под условия программы
Приграничные территории — в эту категорию входят сельские территории (сельские агломерации) муниципальных образований, расположенные полностью или частично на приграничной территории РФ. Возможность оформления Сельской ипотеки была расширена на эти населённые пункты в 2022 году.
Опорный населённый пункт. Должен быть расположен вне сельских агломераций, а на его базе по решению региона должно быть обеспечено ускоренное развитие инфраструктуры, сферы образования, культуры, медицинской помощи и других, отраслей, необходимых жителям этого населённого пункта. Список опорных населённых пунктов утверждается властями региона.
Требования к заёмщикам по сельской ипотеке
Воспользоваться программой может гражданин РФ в возрасте от 18 до 75 лет на момент предоставления и погашения кредита соответственно.
У заёмщика должен быть официально подтверждённый доход, стаж работы — не менее 3 месяцев на текущем месте.
Супруг/супруга заёмщика становится созаёмщиком вне зависимости от платёжеспособности. Требования те же, которые предъявляют к заёмщику. Исключение — если супруги заключили брачный договор или у супруга/супруги нет гражданства РФ.
Регион прописки значения не имеет, при этом после покупки или завершения строительства жилья заёмщик должен оформить постоянную регистрацию в нём. По условиям программы это нужно сделать в течение 180 дней.
Как получить сельскую ипотеку
Процесс оформления такой же, как и по стандартным программам. Главное — убедиться, что банк не исчерпал лимиты финансирования.
Общий порядок такой:
- Определиться с суммой и сроком, подать заявку
- Получить одобрение и выбрать объект недвижимости, предоставить по нему документы
- Дождаться положительного решения по объекту
- Назначить дату сделки, подписать кредитную документацию и внести первый взнос
Ответы на популярные вопросы
Кто выделяет средства на реализацию программы?
Вопросами финансирования программы льготной сельской ипотеки занимается Министерство сельского хозяйства. Выделенные средства идут на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам в рамках соглашений с уполномоченными банками.
Простыми словами, государство компенсирует банку недополученные проценты.
Сколько продлится программа?
В 2022 году Сельская ипотека стала бессрочной.
Почему я не могу получить кредит по программе Сельская ипотека, если она продолжает действовать?
Банк может выдавать кредиты по льготной программе в пределах выделенных лимитов. Приём заявок возобновляется после получения субсидий от Минсельхоза.
Можно ли рефинансировать действующий ипотечный кредит по программе Сельская ипотека?
Нет, возможность рефинансирования ранее полученной ипотеки по данной программе не предусмотрена.
Сколько раз можно оформить Сельскую ипотеку?
Воспользоваться программой можно только один раз. Кроме того, если с 23 декабря 2023 года вы уже оформляли кредит по другим госпрограммам (Господдержка, Семейная, Дальневосточная и арктическая, IT-ипотека), то взять Сельскую ипотеку нельзя.