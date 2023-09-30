Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
45K

Минфин поддержал завершение льготной ипотеки с 1 июля 2024 года

Дата публикации: 30 сен 2023
Минфин поддержал завершение льготной ипотеки с 1 июля 2024 года

Минфин России считает, что программы с господдержкой должны завершиться 1 июля 2024 года. При этом ведомство подчеркнуло, что на их смену необходимо рассмотреть точечные меры.

Замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев указал на потребность постепенного ухода от тотального субсидирования.

«В прошлом году, когда принималось решение о продлении, задача была — дать рынку время плавно перейти к рыночным условиям, чтобы все знали, что 1 июля 2024 года программы прекратят свое действие. Ровно эта дата зафиксирована на текущий день. Наша позиция такая, что программы должны завершить свое действие в установленный срок, но при этом мы продолжим вести дискуссию по точечным мерам поддержки», — пояснил он.

По его словам, альтернативные меры поддержки должны быть адресными.

«Программы должны действовать на определенные категории граждан, на определенных территориях, где нужно стимулировать спрос, но не перегреть рынок», — отметил он.

Согласно данным ведомства, 60% ипотечного рынка приходится на субсидируемые программы, а на рынке первичного жилья показатель равен 90%.

Ранее Домклик писал, что в России планируют запустить новую социальную ипотеку вместо льготной.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

Новости
Какие льготы на покупку жилья можно получить от государства
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку Сбербанка
399K
Правительство РФ намерено продлить «Семейную ипотеку»
2K
Какие бывают ипотечные программы в России
73K
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
431K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
29
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
868
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
123
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал