Минфин поддержал завершение льготной ипотеки с 1 июля 2024 года
Минфин России считает, что программы с господдержкой должны завершиться 1 июля 2024 года. При этом ведомство подчеркнуло, что на их смену необходимо рассмотреть точечные меры.
Замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев указал на потребность постепенного ухода от тотального субсидирования.
«В прошлом году, когда принималось решение о продлении, задача была — дать рынку время плавно перейти к рыночным условиям, чтобы все знали, что 1 июля 2024 года программы прекратят свое действие. Ровно эта дата зафиксирована на текущий день. Наша позиция такая, что программы должны завершить свое действие в установленный срок, но при этом мы продолжим вести дискуссию по точечным мерам поддержки», — пояснил он.
По его словам, альтернативные меры поддержки должны быть адресными.
«Программы должны действовать на определенные категории граждан, на определенных территориях, где нужно стимулировать спрос, но не перегреть рынок», — отметил он.
Согласно данным ведомства, 60% ипотечного рынка приходится на субсидируемые программы, а на рынке первичного жилья показатель равен 90%.
Ранее Домклик писал, что в России планируют запустить новую социальную ипотеку вместо льготной.