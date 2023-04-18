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Новости
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Минцифры предложило отменить требования к зарплате по IT-ипотеке для молодых специалистов

Дата публикации: 18 апр 2023
Минцифры предложило отменить требования к зарплате по IT-ипотеке для молодых специалистов

Минцифры России предложило отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на ИТ-ипотеку, и увеличить более чем в 2 раза общую сумму льготных кредитов. 

«Что хотим сделать: исключить требование о минимальном размере зарплаты для специалистов до 30 лет (включительно), увеличить кредитный лимит по программе с 240 до 500 млрд рублей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным Минцифры, с начала запуска программы в 2022 году льготную ипотеку оформили уже более 10 тыс. человек. Общая сумма выданных кредитов составила свыше 90 млрд рублей.

Условия IT-ипотеки в Сбере

Ставка ипотеке для IT в Сбере — от 4,7% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 18 млн рублей для регионов-миллионников и 9 млн — для остальных российских регионов.

Льготную ипотеку с госучастием могут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно, которые зарабатывают от 120 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населённых пунктах. В Москве минимальная зарплата специалистов — не менее 150 тыс. рублей в месяц.

По ипотеке для IT можно купить готовое или строящееся жильё в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома или построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП. Нельзя купить долю, комнату, апартаменты и квартиру на вторичном рынке.

С 27 марта ипотеку для IT в Сбере можно взять для покупки готовой квартиры в новостройке у закрытых паевых инвестиционных фондов — первых собственников жилья. Раньше готовую квартиру в новостройке можно было купить только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Узнать подробнее об условиях IT-ипотеки в Сбере>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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