Минцифры предложило отменить требования к зарплате по IT-ипотеке для молодых специалистов
Минцифры России предложило отменить требования к зарплате для молодых специалистов, претендующих на ИТ-ипотеку, и увеличить более чем в 2 раза общую сумму льготных кредитов.
«Что хотим сделать: исключить требование о минимальном размере зарплаты для специалистов до 30 лет (включительно), увеличить кредитный лимит по программе с 240 до 500 млрд рублей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным Минцифры, с начала запуска программы в 2022 году льготную ипотеку оформили уже более 10 тыс. человек. Общая сумма выданных кредитов составила свыше 90 млрд рублей.
Условия IT-ипотеки в Сбере
Ставка ипотеке для IT в Сбере — от 4,7% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет. Максимальная сумма — 18 млн рублей для регионов-миллионников и 9 млн — для остальных российских регионов.
Льготную ипотеку с госучастием могут взять сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно, которые зарабатывают от 120 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ в городах-миллионниках и от 70 тыс. — в остальных населённых пунктах. В Москве минимальная зарплата специалистов — не менее 150 тыс. рублей в месяц.
По ипотеке для IT можно купить готовое или строящееся жильё в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома или построить жилой дом по договору подряда с юрлицом или ИП. Нельзя купить долю, комнату, апартаменты и квартиру на вторичном рынке.
С 27 марта ипотеку для IT в Сбере можно взять для покупки готовой квартиры в новостройке у закрытых паевых инвестиционных фондов — первых собственников жилья. Раньше готовую квартиру в новостройке можно было купить только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей.